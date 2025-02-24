北市委外場館7/22起 一次性餐具將收費

北市環保局表示，今年7月22日起北市政府機關、公私立學校及北市府所屬各機關委外經營場館，一次性餐具將收費、不得低於新台幣1元，列管約280處、年減2700萬個垃圾。

北市環保局今表示，為減少一次性及美耐皿餐具濫用與不當使用危害環境，民國105年及109年陸續推動「台北市政府禁用一次性及美耐皿餐具執行要點」與「台北市政府一次性餐具外帶計價及分類回收執行計畫」。

環保局指出，現更進一步因應北市淨零排放管理自治條例，公告「台北市販售餐飲不得免費提供一次性餐具之公私場所、品項及收費標準」，先由公部門率先落實，以一次性餐具計價收費，以價制量。

北市公告，自今年7月22日起位於北市的政府機關、公私立學校及北市府所屬各機關委外經營場館，販售餐飲時不得免費提供一次性餐盒、碗、筷子及湯匙，每項收費不得低於1元，列管場所約280處。新措施上路後，預估北市1年可減少約2700萬個一次性餐具。

環保局表示，一次性餐具管制初期推動禁用美耐皿餐具，採由內而外、由公而私的方式推廣，截至113年，轄內38處市場、13處夜市、29所大專院校、27個中央機關、119處委外場館、53家百貨公司、16家量販店及607家企業等共計有902處公私場所響應。

環保局說，自109年起陸續於北市府可外帶消費的委外場館推動「一次性餐具外帶計價及分類回收」，北市府所屬119處委外場館，無論內用外帶都鼓勵使用可重複性餐具，已獲眾多公私部門響應。

環保局指出，此次公告建立在既有基礎上，期藉由法制化，以價制量，強化並推動減塑減廢政策，並鼓勵民眾自備環保餐具。