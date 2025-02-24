文資通過...華山司法園區有譜 表訂2031年完工

台北華山司法園區挖掘到地下遺構，需要進行相關文資審查得以後續作業，北市文化局今召開文資會議通過其修復再利用計畫，負責單位台北地院朝保存部分遺構方向處理。台北地院表示，表訂若今年10月順利開工，將於2031年完工。

華山司法園區選址地點華山貨運站，由於台北地院辦理移樹工程時，發現地下遺構，經文化局會勘審查，進行二次發掘作業，提送北市市府文資審議會同意，進行備查二次發掘成果報告。

文化局表示，二次發掘揭露的舊基礎，經專案小組審查、提送北市府文資審議後，確定不指定為直轄市定古蹟、不登錄為歷史建築紀念建築。並且請台北地方法院將該案「發掘成果」、「審議結果」及「揭露舊基礎提取展示計畫」納入「歷史建築『華山貨運站』修復及再利用計畫」檢討修正。

研究單位台北科技大學建築系副教授張崑振簡報，針對2019年修復再利用修定二次調查工作，揭露相關出土的設施，包含大型橋門啟動機、東北側的軍用月台等，以及日治時期的相關基礎設施，這次報告書將這些訊息納入修復再利用計畫內。

張崑振說，全區相關設施，像是原有軌道設施、寄送台等，歷史建築本體部分，除了出土原有設施，照明燈部分已出土一座，還有三座還在地底下，未來也會持續處理。台北地院也與建築事務所針對興建工程內容更新，北科大建議，包含在沒有影響到興建工程，以原地保存，部分遺構以現地、異地保存。

會中，經過半數文資委員出席，投票後有15位同意、1人不同意，因此歷史建築「華山貨運站」修復及再利用計畫審查通過。

台北地院表示，表訂預計今年5月上網公告招標，若順利招標，預計今年10月申報開工，並於2031年1月完工。