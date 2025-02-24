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新北瑞芳老人會共餐 七旬志工活力滿滿不會累

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳老人會每周共餐，平均年齡70歲的志工們一點都不喊累，很開心可以為大家服務。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳老人會每周共餐，平均年齡70歲的志工們一點都不喊累，很開心可以為大家服務。 圖／觀天下有線電視提供

每周一是瑞芳區老人會的銀髮共餐日，志工一早就來準備，而這群志工平均年齡70歲以上，但各個都是活力滿滿，退而不休的每周協助共餐事宜，讓老人會的長者們都吃飽飽的，一點都不覺得累，還很開心可以為長者服務，盡自己一份心力。

瑞芳區老人共餐的銀髮據點，已經走了十個年頭，目前在據點用餐的大概有三十位，其他還有便當的二十多位，包括行動不便的還有獨居的長者，都有志工協助送餐，

志工徐林招治表示，擔任志工已經二十多年，在老人會協助共餐也已經十年，七十多歲的年紀，覺得自己體力還行，就想說要來協助照顧這些長者，看到長者每周願意來共餐，就覺得很有成就感。

志工周麗卿說，自退休後，一個禮拜有兩天在擔任共餐志工，周一在老人會，週二則是在爪峰社區的共餐據點，雖然自己的年紀已經是需要享福的時候，但覺得自己還能動，就付出心力照顧長者，盡自己的一點心力，讓共餐更圓滿。

獨居 瑞芳

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