新北汐止民眾基隆河步道種櫻花綠美化 會勘要補申請

在汐止基隆河步道，每天散步、騎自行車運動休閒的人很多，而為了環境美觀，在靠近南陽大橋的河濱步道，就有民眾自發性的種櫻花、茶花綠美化，只是沒有申請，擔心種的花可能要移除，所以，今(24)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，將請里辦公處協助補申請。

新北市議員張錦豪表示，在樟樹里福恩廟旁邊的河濱步道旁，民眾自發性的種了櫻花以及茶花，但是，因為沒有提出申請，擔心之前用心栽種的植栽會被要求恢復原始狀況，所以，今天特地邀請了相關單位來確認，在討論了解後，要請里辦公處重新再送申請，完成合法程序。

樟樹里長高名杉指出，在河濱步道，地方有心人士植栽綠美化，樂觀其成，後續因為也是要跟水利局做申請，會協助申請做委護管理。

福恩廟主委謝福來說，緊鄰南陽大橋的自行車斜坡道，之前都沒有人整理，下雨長青苔，有香客就跌倒受傷，為了這個問題，福恩廟還去保了公共意外險，今天也請議員張錦豪協助改善，讓民眾休閒時有安全的步道可以走。

張錦豪提到，有民眾也陳情在基隆河步道上下南陽大橋的引道，因為汐止多雨，導致長青苔，容易打滑，有民眾跌倒了，目前都是由廟方做高壓水柱的清洗，今天也有反應相關單位，希望能夠施作止滑設施，不要再有民眾長者在這裡滑倒。