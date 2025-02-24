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北捷公布卡門異物排行榜 背包吊飾最常見

中央社／ 台北24日電

台北捷運今天表示，日前一部列車車門無法關閉，經查是19公分的免洗筷「卡門」；此外，去年車門卡異物排行榜，最常見的是背包上小吊飾，呼籲旅客妥善保管隨身物品。

台北捷運今天發布新聞稿表示，日前中和新蘆線台北橋站一部列車車門無法關閉，維修人員檢修發現車門左側門板底部與車門導槽間卡一支長約19公分的免洗筷，導致車門無法自動關閉。

北捷統計，去年全系統電聯車開關門次數約3億8千餘萬次，車門開關異常件數僅百餘件，其中超過5成是異物卡在車門縫隙造成，最常見的是背包上小吊飾及隨身物品，此外像是藍牙耳機、扣環、筆蓋、硬幣，都容易滾入車門縫隙。

北捷說，當車門無法關閉時，捷運系統有自趨安全設計，電聯車關門警示音會持續發出提醒聲響，門開指示燈持續恆亮，列車則因自趨安全設計自動停車。

新聞稿指出，車站人員有一套完整處理流程，行車專員會立即通報行控中心請車站站長前往月台，站長若發現車門縫隙中卡有異物，會拿出有如「虎克船長」彎鉤造型的異物排除工具，力求在列車停靠月台短短數十秒內，將門溝中的異物取出。

北捷表示，當異物太小或是卡得太深，「虎克船長」難以及時取出，或是車門仍無法關閉，只能先請車上全部旅客換乘下一班車，再把列車開回機廠，由維修人員拆解車門，需大費周章才能將異物取出。

北捷呼籲民眾進入車廂後，儘量往內部移動，與車門保持適當距離，並把後背包改為手提，注意保管自身物品。

另方面，國民黨台北市議員詹為元近日在臉書發文指出，台北捷運在春節期間及2月間，陸續發生列車車門無法正常關閉的狀況，並指過去3年北捷車門未正常開關的事件累計近200次，換算下來平均每5天發生1次。

詹為元提到，北捷近3年的列車維護人員，每年有近20人退休或離職，至今人力仍未滿編；而北捷今年首度開放非理工科背景者報考維修職缺，顯見人力缺口確實存在。要求北捷人力與應變機制需再強化。

北捷回應，捷運列車車門於每日營運前，均執行車門開關門功能測試，確認功能正常無虞後才能上線營運。

北捷表示，維護工作是依業務所需配置適當人力，視作業需求進行人員動態調整安排，並綜合考量現場人力需求及人員離職狀況隨時進行增補，包含定期對外進用及公司內部人力遷調等方式，適時增補人力。

人力 台北捷運

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