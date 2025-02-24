新北汐止禮門溪護岸鋼筋垂落 憂影響排水要改善

汐止的禮門溪，在下游經過水返腳公園段，靠近箱涵的地方，水泥護岸出現鋼筋粿露的情形，因為擔心影響排水，所以立委廖先翔就召集了相關單位人員現場會勘，希望能夠在今年颱風季之前修補改善，確保水流暢通。

立法委員廖先翔表示，汐止禮門溪是市區非常重要的排水溪流，目前末端經過水返腳公園進箱涵到抽水站，如果中間有堵塞的話，就會影響整體排水，尤其在接近箱涵處，如果堵起來的話，這附近的水就沒辦法排出去，會有相當嚴重的問題，前陣子帶小朋友來公園走走時發現，溪道兩側的護岸，鋼筋不止是外露，而是整個鋼筋都掉下來，代表說能夠承受水流衝擊的力道已經變弱。

廖先翔提到，五月防汛期又要到了，擔心有颱風大雨，所以，特地請了汐止區公所跟市府水利局來現場會勘，確定分工跟權屬，因為排水部分，分工是屬於公所，但是因為公所經費有限，所以，請公所先確認一下後續修復的情形，所需的經費再申報給新北市政府水利局做申請，看能不能在今年颱風季節前，儘快將一些比較脆弱的護岸修補完畢，避免任何可能發生積淹水災害的情形。