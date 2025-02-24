新北淡水滬尾櫻花大道健行 扶輪社補種認養18年
春暖花開是走春的好時機，新北市淡水區滬尾櫻花大道，從過年後，粉紅色的櫻花就開始綻放，因此滬尾扶輪社日前就號召社員舉辦一場親子健行活動，從輕軌淡金鄧公站開始出發，沿著櫻花大道，在陽光普照的好天氣下，一起與家人健行，而這櫻花大道可是扶輪社認養多年的植栽，別具意義。
國際扶輪3522地區地區總監候玳梁表示，從2007年三月開始，扶輪社為了美化社區服務在地居民，與當時公所合作進行櫻花樹的種植，因此在櫻花大道入口處可以看到一座扶輪社的石碑，也代表著扶輪社傳承服務的精神，此外滬尾扶輪社長沈坤英也說去年因為颱風的關係，許多櫻花樹受損，因此扶輪社也補植了將近50棵的櫻花樹。
這一次櫻花健行活動大多都是扶輪社的社員帶著家人一起來參加，共有200多人共襄盛舉，扶輪社希望藉由走春健行的活動，讓參與扶輪社的大家都可以了解到服務社區的精神。
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