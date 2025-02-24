快訊

劉佩真捲爭議請辭 台企銀代理董事長「他」出任

川普奇怪祝賀文…梅爾茨不領情 譴責美干預德國大選

俄國駐法國馬賽領事館傳出爆炸 俄外交部：符合恐攻特徵

新北潭底溝抽水站改善動土 除臭防洪踏出第一步

中央社／ 新北24日電

新北市新莊潭底溝抽水站機組更新工程第一標今天動土，新北市長侯友宜指出，潭底溝有長年惡臭、積泥及周遭易積水等問題，增加抽水機改建加快水流是解決問題第一步。

潭底溝抽水站機組更新工程第一標動土典禮上午舉行，侯友宜致詞時表示，潭底溝是南新莊地區重要水路，流經新莊及樹林一帶，長期因渠底平緩、逆坡及受下游塔寮坑溪水位較高影響，造成排水不順，又遇上游廢污水排入產生異味。

侯友宜指出，第一標工程設置3台5cms（每秒噸）抽水機組及左、右岸重力排水箱涵，以利後續維持站體改建時排水功能；另也藉由龍安橋至抽水站間施作972公尺的子溝改善渠底坡度，加速排水、改善惡臭問題；至於第二標工程，只要中央、地方合作，相信很快就可進行。

新北市水利局表示，第一標工程總經費約新台幣3.6億元，預計民國115年底完工，內政部國土管理署「前瞻基礎建設計畫」補助經費7成，新北市府自籌3成；第二標工程主要施作項目為原抽水站的站體改建更新，持續向中央爭取經費。

內政部次長董建宏與會致詞時指出，內政部在新北市約補助35億元改善整體區域排水，包括污水下水道、雨水下水道等，內政部也希望有更多預算做整體建設，但前瞻預算還躺在立法院，盼到場的民進黨立委吳秉叡、蘇巧慧持續協助外，也請侯友宜向新北市所有立委溝通，支持前瞻預算，讓整體國家建設更完整。

侯友宜表示，拜託中央多支持地方預算，「那天我聽到中央要凍結（補助）50%，我就很緊張」，里長最在乎的路平、燈亮、環境衛生及社會安寧，這些都與民生有關，呼籲中央不要凍結民生基礎建設預算，中央、地方攜手合作，國家才會進步。

新北市政府水利局長宋德仁指出，潭底溝為塔寮坑溪支流，水位會因塔寮坑溪水位上漲一起升高，今年1月塔寮坑及塔寮坑2號抽水站進行蓄水試抽作業，在不影響抽水機組運行下，藉由降低抽水站起抽水位、提前投入抽水。

宋德仁表示，此舉整體可增加約4萬立方公尺蓄洪空間，大幅降低新莊地區積淹水可能性；待潭底溝抽水站工程完工後，配合塔寮坑抽水站聯合操作，有助完善新北市都市防洪機制。

侯友宜 內政部

延伸閱讀

新莊潭底溝抽水站更新動土 2026年完工解決惡臭、淹水

中央凍結地方5成補助款 侯友宜坦言「很緊張」絕不能凍

新北續辦班班有鮮乳需3.3億 侯友宜盼全國統一實施

談2026 劉和然：若有機會上場 能縮短市政接軌時間

相關新聞

新北淡水滬尾櫻花大道健行 扶輪社補種認養18年

春暖花開是走春的好時機，新北市淡水區滬尾櫻花大道，從過年後，粉紅色的櫻花就開始綻放，因此滬尾扶輪社日前就號召社員舉辦一場親子健行活動，從輕軌淡金鄧公站開始出發，沿著櫻花大道，在陽光普照的好天氣下，一起與家人健行，而這櫻花大道可是扶輪社認養多年的植栽，別具意義。

新北汐止禮門溪護岸鋼筋垂落 憂影響排水要改善

汐止的禮門溪，在下游經過水返腳公園段，靠近箱涵的地方，水泥護岸出現鋼筋粿露的情形，因為擔心影響排水，所以立委廖先翔就召集了相關單位人員現場會勘，希望能夠在今年颱風季之前修補改善，確保水流暢通。

新北汐止民眾基隆河步道種櫻花綠美化 會勘要補申請

在汐止基隆河步道，每天散步、騎自行車運動休閒的人很多，而為了環境美觀，在靠近南陽大橋的河濱步道，就有民眾自發性的種櫻花、茶花綠美化，只是沒有申請，擔心種的花可能要移除，所以，今(24)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，將請里辦公處協助補申請。

新北瑞芳老人會共餐 七旬志工活力滿滿不會累

每周一是瑞芳區老人會的銀髮共餐日，志工一早就來準備，而這群志工平均年齡70歲以上，但各個都是活力滿滿，退而不休的每周協助共餐事宜，讓老人會的長者們都吃飽飽的，一點都不覺得累，還很開心可以為長者服務，盡自己一份心力。

為饕客帶來驚喜...東北角美味大放送 白帶魚好滋味

農曆新年過後，春季及將到來，東北角的海鮮持續為饕客帶來驚喜，其中最受矚目的莫過於白帶魚，不論是香煎、紅燒或油炸，都能展現獨特的鮮香。現在正是東北角白帶魚豐收的時期，新北市漁業處歡迎大家來到東北角澳底漁

熱血里長再推運動 新北新莊思賢里第二屆卓越兵乓桌球賽獎金提高歡迎報名

新莊思賢里里長楊祐全上任後積極舉辦里民活動，2024年舉辦桌球比賽，連宜蘭民眾也來報名。楊里長2025年繼續舉辦第二屆，第一名獎金提高到6000元，歡迎新莊區各界人士報名。 思賢里第二屆卓越兵乓桌球盃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。