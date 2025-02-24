北捷文湖線跳電 車底找出20公分老鼠屍體

北捷文湖線今天行駛到大直站時，造成短路跳電，伴隨火花，事後經調查發現，車底有20公分老鼠屍體，研判老鼠接觸車底造成，所幸經隨車人員檢視軌道後，正常無異狀。

北捷表示，今日上午8點左右，文湖線松山機場站往大直站間上行軌道因為短路造成短暫跳電，伴隨些許火花，但沒有產生爆炸，行控中心依照SOP派員確認，隨車人員檢視軌道正常無異狀。

北捷調查，經檢視該部列車，發現車底有長約20公分的老鼠屍體，研判是老鼠接觸車體及導電軌造成短路，產生火花及跳電。

北捷提醒，如果遇任何異常狀況，列車上透過對講機通知行車專員或行控中心，在車站請通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，將儘速派員前往處理。