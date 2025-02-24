這根卡車門...捷運無法開 北捷：有5成異物掉落

北捷今年發生2起車門異常，經調查為乘客物品掉落導致，北捷指出，車門異常超過5成是異物卡在電聯車門縫隙，像是19公分免洗筷、藍牙耳機、筆蓋等，雖然工作人員能立即到場夾取，但若未能取出，就得拆解車門，呼籲乘客保管好自身物品，將後背包往前背。

北捷指出，日前中和新蘆線台北橋站一部列車車門無法關閉，行控中心接獲行車專員通報，立即請站長前往月台檢視，後續維修人員發現，車門左側門板底部與車門導槽間卡一支長約19公分的免洗筷，導致車門無法自動關閉。

北捷統計，去年北捷全系統電聯車開關門次數約3億8千多萬次，車門開關異常件數僅百餘件，其中有超過5成是「異物」卡在電聯車門縫隙造成，最常見的是背包上小吊飾及隨身物品，此外像是藍牙耳機、扣環、筆蓋、硬幣等，都容易滾入車門縫隙。

北捷表示，當發生車門無法關閉情況時，捷運系統有自趨安全設計，電聯車關門警示音會持續發出提醒聲響，門開指示燈持續恆亮，列車則因自趨安全設計自動停車。

車站人員也有一套完整處理流程，行車專員立即通報行控中心請車站站長前往月台，站長收到訊息後，檢視顯示異常的車門。如果發現車門縫隙中卡有異物，會拿彎鉤造型的「異物排除工具」。

不過，北捷說，如果異物太小或是卡得太深，若工具難以及時取出，或是車門仍無法關閉，只能先請車上全部旅客換乘下一班車，再把列車開回機廠，由維修人員拆解車門，需大費周章才能將異物取出。