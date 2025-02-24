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台南新營波光節點亮天鵝湖畔 市長黃偉哲發送造型雞蛋糕

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

臺南藝文新品牌「新營波光節」是新營地區的大型光節活動，今年以主題「路徑之間」為核心，將新營天鵝湖打造成藝術與文化的光影場域，截至23日已有約5萬人次來訪。而今年最具話題性的作品之一，就是日本藝術家胡宮雪娜所創作的《IT’S A PEACE OF CAKE》，現在不只能欣賞，還能「吃」得到！23日晚間臺南市長黃偉哲特別前往天鵝湖發送限量的「造型雞蛋糕」與「波光節小提燈」，與現場民眾熱情互動。

黃偉哲市長表示，南市府近年來努力美化天鵝湖周邊，增加了噴水與燈光設施，吸引民眾聚集親近，去年並首度舉辦波光節，獲得大新營區民眾廣大好評，今年是第二屆，有許多北部返鄉的市民也特地前來欣賞，燈光水舞美不勝收。今年波光節呈現出靜謐浪漫的氛圍，不同於去年燈節繽紛熱鬧的艷麗，當夜幕降臨，燈光點亮天鵝湖畔，美麗的燈火倒映在水波間，就像一幅流動的波光畫卷，為美麗的湖畔公園增添了浪漫的氣息。

這次波光節由台日混血藝術家胡宮雪娜創作的《IT’S A PEACE OF CAKE》作品，其靈感來自於臺灣夜市的經典雞蛋糕造型，鴿子與手槍造型的結合，象徵和平與戰爭，透過充氣裝置與光影，營造視覺張力，帶來矛盾衝突的符號想像，既可愛又有巧思，讓觀眾在日常符號的衝突對比間，重新思考文化中的對立與融合。

文化局表示 __ ，雞蛋糕模具由胡宮雪娜所設計，委託新營在地咖啡廳製作，民眾只要拍照打卡，標記波光節粉專，分享最愛的燈節作品，即可前往服務台免費兌換「IT’S A PEACE OF雞蛋糕」。藝術家把夜市美食成為符號象徵，將藝術與味覺展開對話，讓大家親身體驗胡宮雪娜對於雞蛋糕的衝擊感受，在巨型可愛的氣球下，手拿雞蛋糕與作品合照後吃掉，是一種視覺與味覺的奇幻體驗！

聚傳媒

天鵝 雞蛋

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