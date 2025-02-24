熱血里長再推運動 新北新莊思賢里第二屆卓越兵乓桌球賽獎金提高歡迎報名
新莊思賢里里長楊祐全上任後積極舉辦里民活動，2024年舉辦桌球比賽，連宜蘭民眾也來報名。楊里長2025年繼續舉辦第二屆，第一名獎金提高到6000元，歡迎新莊區各界人士報名。
思賢里第二屆卓越兵乓桌球盃公益比賽，是由思賢里里長辦公處、卓越乒乓球館與瑞助營造股份有限公司共同舉辦，並由欣嘻體育協辦。
賽事内容如下：
比賽日期：2025年4月26日（星期六）；比賽時間：當天上午9點至下午4點；報名方式：思賢里辦公處或線上報名；報名時間：2025年2月17日至4月12日。
線上報名方式請掃描海報QR Code，報名費：250元/人，賽後全額退還，但報名完成後未出賽者不予退費。
比賽辦法如下：
(一)12歲以下國小組、13-80歲社會組。
(二)單打賽預賽採分組循環賽制，每組取兩名晉級決賽，決賽採單淘汰賽制。
(三)預賽：各組預賽皆採三人一組循環賽（若未滿三人，將部分組別彈性修正四人一組），分組取2名晉級決賽，採3局2勝。
(四)決賽：各組決賽皆採單淘汰制，採5局3勝。
參賽資格：（每組限額，依報名順序錄取，額滿為止）
(一)國小組個人單打（12歲以下）（限30人)。
(二)公開組個人單打（13-80歲）（限30人）。
比賽場地：新北市新莊區中港第一市民活動中心（新北市新莊區中港路172號）。
聯絡方式：新莊區思賢里辦公處電話02-8992-3326或0911-566-636或Email至waterfilters669@gmail.com。也可洽卓越兵乓概念館，電話02-2994-7353或0927-891-756。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言