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熱血里長再推運動 新北新莊思賢里第二屆卓越兵乓桌球賽獎金提高歡迎報名

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為思賢里里長楊祐全提供
照片為思賢里里長楊祐全提供

新莊思賢里里長楊祐全上任後積極舉辦里民活動，2024年舉辦桌球比賽，連宜蘭民眾也來報名。楊里長2025年繼續舉辦第二屆，第一名獎金提高到6000元，歡迎新莊區各界人士報名。

思賢里第二屆卓越兵乓桌球盃公益比賽，是由思賢里里長辦公處、卓越乒乓球館與瑞助營造股份有限公司共同舉辦，並由欣嘻體育協辦。

賽事内容如下：

比賽日期：2025年4月26日（星期六）；比賽時間：當天上午9點至下午4點；報名方式：思賢里辦公處或線上報名；報名時間：2025年2月17日至4月12日。

線上報名方式請掃描海報QR Code，報名費：250元/人，賽後全額退還，但報名完成後未出賽者不予退費

比賽辦法如下：

(一)12歲以下國小組、13-80歲社會組。

(二)單打賽預賽採分組循環賽制，每組取兩名晉級決賽，決賽採單淘汰賽制。

(三)預賽：各組預賽皆採三人一組循環賽（若未滿三人，將部分組別彈性修正四人一組），分組取2名晉級決賽，採3局2勝。

(四)決賽：各組決賽皆採單淘汰制，採5局3勝。

參賽資格：（每組限額，依報名順序錄取，額滿為止）

(一)國小組個人單打（12歲以下）（限30人)。

(二)公開組個人單打（13-80歲）（限30人）。

比賽場地：新北市新莊區中港第一市民活動中心（新北市新莊區中港路172號）。

聯絡方式：新莊區思賢里辦公處電話02-8992-3326或0911-566-636或Email至waterfilters669@gmail.com。也可洽卓越兵乓概念館，電話02-2994-7353或0927-891-756

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