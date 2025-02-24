為饕客帶來驚喜...東北角美味大放送 白帶魚好滋味

在汐止基隆河步道，每天散步、騎自行車運動休閒的人很多，而為了環境美觀，在靠近南陽大橋的河濱步道，就有民眾自發性的種櫻花、茶花綠美化，只是沒有申請，擔心種的花可能要移除，所以，今(24)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，將請里辦公處協助補申請。

2025-02-24 18:40