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為饕客帶來驚喜...東北角美味大放送 白帶魚好滋味
農曆新年過後，春季及將到來，東北角的海鮮持續為饕客帶來驚喜，其中最受矚目的莫過於白帶魚，不論是香煎、紅燒或油炸，都能展現獨特的鮮香。現在正是東北角白帶魚豐收的時期，新北市漁業處歡迎大家來到東北角澳底漁港享用在地的白帶魚料理。
漁業處表示，春冬季是白帶魚的盛漁期，在地漁民利用夜間白帶魚游向表水層的習性，以一支釣或延繩釣的方式捕獲，且大多數在澳底漁港卸貨，一部分以最新鮮的狀態販售給周遭餐廳，一部分真空包裝迅速冷凍以最佳鮮度供應給市場。貢寮區漁會表示，為了讓饕客有不一樣的體驗，漁會獨家研發即開即食的「紅燒白帶魚罐頭」，這款罐頭特別使用熱滲透技術，將白帶魚骨與魚刺軟化，同時保留白帶魚的鮮甜風味，禮盒包裝也經過特別設計，送禮自用兩相宜。
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