3年故障200次 議員：北捷車門夾出人力荒
北捷今年1、2月發生車門故障狀況，由乘客自行操作緊急開門設備，北市議員詹為元指，過去三年累計200次類似狀況，擔心背後潛藏維修人力不足等問題。北捷表示，今年案件均為民眾後背包吊飾等卡住車門，至於人力部分定期對外進用及遷調方式，今年3月也將擴大徵才。
詹為元表示，在今年1月過年期間、2月北捷均發生列車車門故障無法正常關閉的情況，其中，站務人員竟未依標準作業程序，在非緊急情況下，旅客不應自行操作捷運設備，應由站務人員進行處理，恐增加安全風險，
他調查，相關案件在過去三年，累計200次，換算下來平均每年約65次，相當於每5天就發生1次車門故障。雖然相較於捷運列車每年3億多次的車門開關次數，故障比例不算高，但若站務人員未妥善處理，仍可能增加乘客受傷或發生意外的風險。
詹為元說，核心問題是北捷人力狀況，發現近三年內，列車維護人員每年有將近20人退休或離職，平均每月超過1人流失，且至今人力仍未滿編，今年首度開放非理工科系人才報考。
他認為，北捷應加強列車保養維護，確保設備維持高效能運作，降低故障發生率。完善員工教育訓練，並積極補足維修人力，確保新進人員接受足夠的專業培訓，以維持捷運系統的高標準維修品質。
北捷表示，今年的捷運列車車門無法正常關閉案件，經查是旅客隨身物品像是吊飾、藍牙耳機充電盒等卡住車門溝槽所致，因此，呼籲旅客進入車廂往內部移動、後背包改手提等，列車車門在每日營運前，也會執行車門開關關門功能測試。
北捷表示，公司維護工作是依業務所需配置適當人力，視作業需求進行人員動態調整安排並綜合考量現場人力需求及人員離職狀況隨時進行增補，包含定期對外進用及公司內部人力遷調等方式，適時增補人力。
北捷也說，今年辦理對外進用招募作業，開放理非理工科系人才報考維修技術專業職缺，錄取後會由公司自主培養專業人才，提供補充基本學識及捷運專業技術課程等全職培訓。
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