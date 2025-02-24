新莊潭底溝抽水站更新動土 2026年完工解決惡臭、淹水

新北新莊潭底溝抽水站機組更新第一期工程今動工，新北市長侯友宜說，潭底溝需解決長年惡臭、積泥，且周遭容易積水問題，增3台抽水機組改建加快水流，是解決問題第一步。至於第二期工程，侯說只要中央、地方合作，相信很快會有第二期工程。

侯友宜今出席新莊潭底溝抽水站機組更新第一期工程，內政部次長董建宏、新北議長蔣根煌、立委吳秉叡、蘇巧慧及議員蔡健棠、陳世軒、戴湘儀、黃淑君及翁震州也到場。侯說，潭底溝流經新莊、樹林，是南新莊重要水路，但因渠底平緩、逆坡及受下游塔寮坑溪水位較高影響，造成排水不順，且上游工廠、肉品市場排放汙水造成惡臭。

侯友宜指出，潭底溝第一期抽水機組的改建，將加快水流的速度，解決積淹水問題，同時施作龍安橋至抽水站間972公尺的子溝改善，解決惡臭問題。至於第二期工程，只要中央、地方合作，相信很快會有第二期工程。

水利局長宋德仁說，目前潭底溝抽水站機組及站體更新工程分為2標進行，第一標工程已於去年10月31日開工，將在現有抽水站閘門位置，新設閘門共構站，並設置3台5cms的抽水機、2台1cms抽水機、2台20HP清汙泵及左、右岸重力排水箱涵，以利後續維持站體改建時排水功能；並改善龍安橋至抽水站間972公尺的子溝渠底坡度，解決惡臭問題。

水利局補充，此工程總經費約3.6億元，其中7成由中央前瞻基礎建設計畫補助、新北市自籌3成，預計2026年底完工；第二標工程主要施作項目為原抽水站的站體改建更新，仍持續向中央爭取經費中。

立委蘇巧慧表示，新莊潭底溝長期因汙水淤積，時常飄散惡臭，影響附近居民生活環境，她與吳秉叡2020年爭取中央前瞻基礎建設經費，補助第一期工程經費2.5億，後續也會持續追蹤新北市府工程進度，為市民帶來更好的生活環境。