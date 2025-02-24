快訊

對弈輸1子捐1萬美金！曹興誠遭爆1500萬欠30年 清大證實未收到

中壢運動公園區段徵收完工啟用 市長張善政宣布蓋桃園巨蛋

民調／5成6民眾認大罷免弊大於利 這三人遭指幕後推手

聽新聞
0:00 / 0:00

新莊潭底溝抽水站更新動土 2026年完工解決惡臭、淹水

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北新莊潭底溝抽水站機組更新第一期工程今動土。記者劉懿萱／攝影
新北新莊潭底溝抽水站機組更新第一期工程今動土。記者劉懿萱／攝影

新北新莊潭底溝抽水站機組更新第一期工程今動工，新北市長侯友宜說，潭底溝需解決長年惡臭、積泥，且周遭容易積水問題，增3台抽水機組改建加快水流，是解決問題第一步。至於第二期工程，侯說只要中央、地方合作，相信很快會有第二期工程。

侯友宜今出席新莊潭底溝抽水站機組更新第一期工程，內政部次長董建宏、新北議長蔣根煌、立委吳秉叡、蘇巧慧及議員蔡健棠、陳世軒、戴湘儀、黃淑君及翁震州也到場。侯說，潭底溝流經新莊、樹林，是南新莊重要水路，但因渠底平緩、逆坡及受下游塔寮坑溪水位較高影響，造成排水不順，且上游工廠、肉品市場排放汙水造成惡臭。

侯友宜指出，潭底溝第一期抽水機組的改建，將加快水流的速度，解決積淹水問題，同時施作龍安橋至抽水站間972公尺的子溝改善，解決惡臭問題。至於第二期工程，只要中央、地方合作，相信很快會有第二期工程。

水利局長宋德仁說，目前潭底溝抽水站機組及站體更新工程分為2標進行，第一標工程已於去年10月31日開工，將在現有抽水站閘門位置，新設閘門共構站，並設置3台5cms的抽水機、2台1cms抽水機、2台20HP清汙泵及左、右岸重力排水箱涵，以利後續維持站體改建時排水功能；並改善龍安橋至抽水站間972公尺的子溝渠底坡度，解決惡臭問題。

水利局補充，此工程總經費約3.6億元，其中7成由中央前瞻基礎建設計畫補助、新北市自籌3成，預計2026年底完工；第二標工程主要施作項目為原抽水站的站體改建更新，仍持續向中央爭取經費中。

立委蘇巧慧表示，新莊潭底溝長期因汙水淤積，時常飄散惡臭，影響附近居民生活環境，她與吳秉叡2020年爭取中央前瞻基礎建設經費，補助第一期工程經費2.5億，後續也會持續追蹤新北市府工程進度，為市民帶來更好的生活環境。

立委吳秉叡也說，除第一期工程外，第二期工程也至關重要，但中央預算遭刪減與凍結，恐影響後續經費補助，呼籲國民黨委員不要隨意刪減預算，應將民生需求放在首位，確保工程順利推動。市議員翁震州則說，潭底溝抽水站機組更新是一大突破，但後續仍需落實偷排廢水源頭管理，尤其加強樹林地區汙水納管，並對非法排放廢水的工廠稽查與攔截。

新北新莊潭底溝抽水站機組更新第一期工程今動土。記者劉懿萱／攝影
新北新莊潭底溝抽水站機組更新第一期工程今動土。記者劉懿萱／攝影

侯友宜 吳秉叡

延伸閱讀

中央凍結地方5成補助款 侯友宜坦言「很緊張」絕不能凍

新北續辦班班有鮮乳需3.3億 侯友宜盼全國統一實施

談2026 劉和然：若有機會上場 能縮短市政接軌時間

新北規劃大巨蛋6處潛力點 1999供市民表達意見

相關新聞

3年故障200次 議員：北捷車門夾出人力荒

北捷今年1、2月發生車門故障狀況，由乘客自行操作緊急開門設備，北市議員詹為元指，過去三年累計200次類似狀況，擔心背後潛...

新莊潭底溝抽水站更新動土 2026年完工解決惡臭、淹水

新北新莊潭底溝抽水站機組更新第一期工程今動工，新北市長侯友宜說，潭底溝需解決長年惡臭、積泥，且周遭容易積水問題，增3台抽...

中央凍結地方5成補助款 侯友宜坦言「很緊張」絕不能凍

新北水利局今辦潭底溝抽水站第一標動土典禮，內政部政務次長董建宏致詞喊話，前瞻預算現還躺在立法院，盼市長、立委支持前瞻，讓...

台南舊衣回收6854公噸 仍有可觀數量被當垃圾丟進焚化爐

台南市環保局統計2024年全市舊衣回收量6854公噸，部分透過舊衣回收箱、資源回收車回收，但也發現部分民眾沒有回收，直接...

新北續辦班班有鮮乳需3.3億 侯友宜盼全國統一實施

中央去年推「班班有鮮乳」喊卡，台北市長蔣萬安向中央爭取恢復，未被採納，因此決議每年自籌1.84億自辦，預計4月上路。新北...

經典賽、花海、捷運工程 台北這幾處道路全管制

台北市交通局公告近期一個月交管相關的活動、工程地點，包含如火如荼進行的世界棒球經典賽資格賽，以及陽明山花季，同時捷運萬大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。