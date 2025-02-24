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中央凍結地方5成補助款 侯友宜坦言「很緊張」絕不能凍

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜出席潭底溝抽水站機組更新工程第一標動土典禮。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜出席潭底溝抽水站機組更新工程第一標動土典禮。記者劉懿萱／攝影

新北水利局今辦潭底溝抽水站第一標動土典禮，內政部政務次長董建宏致詞喊話，前瞻預算現還躺在立法院，盼市長、立委支持前瞻，讓整體國家建設更完整。新北市長侯友宜致詞也說，聽說行政院要凍結地方補助項目50％「讓我很緊張呀」，認為提出建設的城市，補助絕對不能凍結。

董建宏出席典禮致詞說，內政部給予很多資源補助，比如潭底溝抽水站預算3億多，內政部便補助2億多，且內政部在新北市約補助35億改善整體區域排水，包括汙水下水道、雨水下水道，感謝中央地方通力合作，不過內政部也希望有更多預算來做整體建設，但前瞻預算還躺在立法院，盼市長及立委支持，讓整體國家建設更完整。

侯友宜致詞也說，新北市這幾年做很多汙水下水道，還有抽水站、中港大排等，因為這涉及民生，是很重要問題，盼大家都支持，也要拜託中央，聽說行政院要凍結50％地方補助項目，「我很緊張呀」認為提出建設的城市，補助絕對不能凍結，凍結就麻煩了，路平燈亮水溝通、環境衛生、社會安寧，呼籲中央別凍結。

至於面對行政院27日有可能提出總預算覆議案，侯說，行政院對總預算有覆議權力，他們給予尊重。

內政部政務次長董建宏出席潭底溝抽水站機組更新工程第一標動土典禮。記者劉懿萱／攝影
內政部政務次長董建宏出席潭底溝抽水站機組更新工程第一標動土典禮。記者劉懿萱／攝影

內政部 行政院

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