中央凍結地方5成補助款 侯友宜坦言「很緊張」絕不能凍

新北水利局今辦潭底溝抽水站第一標動土典禮，內政部政務次長董建宏致詞喊話，前瞻預算現還躺在立法院，盼市長、立委支持前瞻，讓整體國家建設更完整。新北市長侯友宜致詞也說，聽說行政院要凍結地方補助項目50％「讓我很緊張呀」，認為提出建設的城市，補助絕對不能凍結。

董建宏出席典禮致詞說，內政部給予很多資源補助，比如潭底溝抽水站預算3億多，內政部便補助2億多，且內政部在新北市約補助35億改善整體區域排水，包括汙水下水道、雨水下水道，感謝中央地方通力合作，不過內政部也希望有更多預算來做整體建設，但前瞻預算還躺在立法院，盼市長及立委支持，讓整體國家建設更完整。

侯友宜致詞也說，新北市這幾年做很多汙水下水道，還有抽水站、中港大排等，因為這涉及民生，是很重要問題，盼大家都支持，也要拜託中央，聽說行政院要凍結50％地方補助項目，「我很緊張呀」認為提出建設的城市，補助絕對不能凍結，凍結就麻煩了，路平燈亮水溝通、環境衛生、社會安寧，呼籲中央別凍結。