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新北大巨蛋選址 劉和然：須考慮未來10年發展

中央社／ 新北24日電

新北市政府日前公布新北大巨蛋6大潛力點，引發關注。新北市副市長劉和然今天接受媒體訪問時說，選址須想像當地未來10年後發展，交通便利及腹地大都是考量，預計今年底定案。

新北大巨蛋6大潛力點分別為新北市板樹體育館、樹林大柑園、樹林機五南側、土城看守所、三峽麥仔園及淡海二期。新北市府預計半年內縮小範圍至2個優先場址。

劉和然上午接受廣播節目訪問時表示，新北市長侯友宜去年提出新北大巨蛋構想，市府團隊就開始研議及分析，參考日、韓等鄰近國家場館選址、周邊及營運模式。

劉和然說，選址最主要兩大考量，一是交通要便利且多元，要有捷運、快速道路、鄰近火車站及接駁等，二是周邊多元設施完善，市府原設定面積10公頃，但20日專家會議後，有專家憂心新北大巨蛋為營運成本經營考量，周邊商業設施變多可能導致巨蛋變小，市府認為面積可擴充到12公頃。

劉和然指出，選址必須想像「當地10年後變成什麼樣子」，市府歸納5大面向分析，包含腹地愈方正愈好、有無商業活動、有無交通支援及未來潛力，且不要鄰近住宅與大型傳產工業區。他也提及，6大潛力地點未來都有捷運搭配，新北大巨蛋完工前可順利通車。

劉和然表示，土地取得方式也須考量，土城看守所、淡海二期用地須與中央協調，樹林大柑園、三峽麥仔園與樹林機五南側用地為市有地，板樹體育館則須拆掉重建。

針對已有台北大巨蛋，新北大巨蛋是否有必要性，劉和然說，北部有1000萬人口，不用擔心養不起，「新北大巨蛋不只是一個景觀，而是一個園區概念」，與台北大巨蛋一定有競爭關係，但也有合作氛圍、互相拉抬。

主持人黃暐瀚也問及2026年新北市長選舉，劉和然被點名為中國國民黨可能人選之一。劉和然回應，名字能被外界討論就是一種肯定，也提到他是校長出身，與其他政治人物路徑不太一樣，他從基層出身，很多經驗是無法取代的。

劉和然表示，目前全力拚市政，「人生本來就要做好準備，不一定為了某個特定目的」，若有機會上場，能縮短市政接軌時間。

劉和然 大巨蛋

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