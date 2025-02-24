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經典賽、花海、捷運工程 台北這幾處道路全管制

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
2025陽明山花季1月24日開幕，目前山櫻花仍在盛放中。圖／公園處提供
2025陽明山花季1月24日開幕，目前山櫻花仍在盛放中。圖／公園處提供

台北市交通局公告近期一個月交管相關的活動、工程地點，包含如火如荼進行的世界棒球經典賽資格賽，以及陽明山花季，同時捷運萬大、環狀線等工程也有部分路段受影響，呼籲用路人提前注意改道或改搭綠色運具

交通局說，針對活動部分，台北大巨蛋將於2月25日舉辦2025第6屆世界棒球經典賽台灣區資格賽。即日起到3月31日在北投社三層崎公園舉辦三層崎花海。即日起到3月16日在陽明公園舉辦陽明山花季。以及3月22日將於復興高中及中正山永春寮步道。

工程部分，捷運萬大線影響羅斯福路、南海路、南昌路、西藏路及萬大路。捷運環狀線南環段，影響新光路2段「捷運動物園站」前、萬壽路與秀明路2段口。信義線東延段，影響信義路6段、福德街及中坡南路。環狀線北環段影響士林區的中正路。

交通局提醒民眾，捷運萬大線施工封閉南海路、西藏路及萬大路部分車道，南昌路自寧波西街口至南海路口改為南往北單行道，北往南車輛請繞行牯嶺街及寧波西街；往來萬華及中永和地區的民眾，可利用愛國西路、和平西路及鄰近橋梁等替代道路。

其他道路工程部分，松山及內湖區辦理民權大橋上部結構改建工程。重慶南路3段辦理中正橋改建工程。重慶北路1段辦理C1/D1土地開發案新建工程。經貿二路辦理台北市南港區經貿段15地號土地地上權案新建工程立體連通空橋工程。

交通局呼籲民眾改搭乘大眾運輸、騎乘自行車或步行，多多使用綠色運輸，行經活動地點時，請遵守標示並依照員警或義交指揮，遇停車場滿場時，也請勿占用道路排隊等候進場。

南海 捷運環狀線 綠色運具

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