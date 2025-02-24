快訊

賓士貓愛自由頻出走…這次獨自搭火車旅行27公里 獲政府贈送終身免費通勤卡

經典賽／初登板就飆158公里速球 日媒盛讚徐若熙「怪物投手」

0050分割引爆話題 ETF分割與反分割會影響投資人荷包嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

杜鵑海芋季接力開...蔣萬安研議仿效歐花毯節成常態花展

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
鮭魚紅色花朵的「桃園2號-火炬」杜鵑，為每年向桃園農業改良場借展、適合台灣北部平地景觀使用的杜鵑花品種。圖／北市公園處提供
鮭魚紅色花朵的「桃園2號-火炬」杜鵑，為每年向桃園農業改良場借展、適合台灣北部平地景觀使用的杜鵑花品種。圖／北市公園處提供

台北杜鵑花季3月1日開幕，花博新生園區「台北玫瑰展」、陽明山「竹子湖海芋季」也將接續登場。市長蔣萬安指示相關局處，台北市應可思考固定場地舉辦常態性花展，如歐洲布魯塞爾「花毯節」，並建造花牆等花園迷宮，打造觀光新亮點。

2025台北杜鵑花季3月1日至31日登場，大安森林公園再次化身為春日花海，今年杜鵑花季布置有各式品種杜鵑花，包括紫紅色花朵的「桃園1號-紅玫瑰」杜鵑、及鮭魚紅色花朵的「桃園2號-火炬」杜鵑，浪漫花型及色系有別於一般公園道路杜鵑，為每年向桃園農業改良場借展、適合台灣北部平地景觀使用的杜鵑花品種。

其中「桃園1號-紅玫瑰」杜鵑，花朵半開時形似玫瑰，盛開後圓潤飽滿，且整株開花整齊，滿花成為花叢間最耀眼的紅色亮點；「桃園2號-火炬」則花瓣邊緣呈波浪狀，花色隨綻放變化，因親本為金毛杜鵑後代金毛磚紅品種，故帶有金毛杜鵑的特色，葉片具有絨毛。

至於位於花博新生公園的「台北玫瑰園」也將在3月14日白色情人節登場，並且獻上浪漫花海，有超過800種品種玫瑰接力綻放；3月14日同日，陽明山的竹子湖海芋季也開跑，訪客能在山景環繞下體驗花海美拍及採海芋的樂趣，更可闔家品嚐竹子湖農園的山產野菜等佳餚，來趟賞花美食之旅!

每年3月台北市各地花季接力登場，蔣萬安上周市政會議也提到，許多台北市民喜歡拍照、打卡，建議舉辦花季活動時，可搭配攝影比賽，增加民眾參與感，鼓勵參賽者拍攝花季相關的精彩照片，並可舉辦短影片競賽，讓市民透過影片宣傳花季，提升網路行銷效益。請公園處及相關局處參考辦理。

由於目前台北市的花季活動以季節性舉辦為主，蔣萬安也指示相關局處，看能不能思考在固定場地舉辦常態性花展，例如歐洲的布魯塞爾有「花毯節」，很多地方利用建造花園迷宮，思考臺北是否能發展類似模式，用花牆來做迷宮，吸引小朋友、情侶等，請請副秘書書長王玉芬發想，思考可行性，打造台北新亮點。

紫紅色花朵的「桃園1號-紅玫瑰」杜鵑，為每年向桃園農業改良場借展、適合台灣北部平地景觀使用的杜鵑花品種。圖／北市公園處提供
紫紅色花朵的「桃園1號-紅玫瑰」杜鵑，為每年向桃園農業改良場借展、適合台灣北部平地景觀使用的杜鵑花品種。圖／北市公園處提供

北市 杜鵑花 桃園

延伸閱讀

蔣萬安敦北大排遭疑反減城市韌性 北市曝自主防災成果

以教育基金續辦班班有鮮乳 蔣萬安：成功者找方法

影／推動生生喝鮮乳 蔣萬安：中央不做我們來做

經典賽讓「瓜瓜」不樂！ 中華隊戰尼加拉瓜蔣萬安自爆彩券百刮不中

相關新聞

新北續辦班班有鮮乳需3.3億 侯友宜盼全國統一實施

中央去年推「班班有鮮乳」喊卡，台北市長蔣萬安向中央爭取恢復，未被採納，因此決議每年自籌1.84億自辦，預計4月上路。新北...

經典賽、花海、捷運工程 台北這幾處道路全管制

台北市交通局公告近期一個月交管相關的活動、工程地點，包含如火如荼進行的世界棒球經典賽資格賽，以及陽明山花季，同時捷運萬大...

北市公營場館7月22日一次性餐具要收費 環保局：每年約減2700萬個

為落實淨零碳排，台北市近年來推動一次性餐具管制獲得不錯成效，如今市府修正管制要點，自今年7月22日起位於北市的政府機關、...

「燦爛時光」東南亞主題書店將熄燈 十年點燃文化交流火焰

位於新北中和南勢角的「燦爛時光－東南亞主題書店」即將在今年4月熄燈，這家以「只借不賣」為特色的小書店，十年來成為無數東南...

中央凍結地方5成補助款 侯友宜坦言「很緊張」絕不能凍

新北水利局今辦潭底溝抽水站第一標動土典禮，內政部政務次長董建宏致詞喊話，前瞻預算現還躺在立法院，盼市長、立委支持前瞻，讓...

台南舊衣回收6854公噸 仍有可觀數量被當垃圾丟進焚化爐

台南市環保局統計2024年全市舊衣回收量6854公噸，部分透過舊衣回收箱、資源回收車回收，但也發現部分民眾沒有回收，直接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。