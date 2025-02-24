杜鵑海芋季接力開...蔣萬安研議仿效歐花毯節成常態花展

台北杜鵑花季3月1日開幕，花博新生園區「台北玫瑰展」、陽明山「竹子湖海芋季」也將接續登場。市長蔣萬安指示相關局處，台北市應可思考固定場地舉辦常態性花展，如歐洲布魯塞爾「花毯節」，並建造花牆等花園迷宮，打造觀光新亮點。

2025台北杜鵑花季3月1日至31日登場，大安森林公園再次化身為春日花海，今年杜鵑花季布置有各式品種杜鵑花，包括紫紅色花朵的「桃園1號-紅玫瑰」杜鵑、及鮭魚紅色花朵的「桃園2號-火炬」杜鵑，浪漫花型及色系有別於一般公園道路杜鵑，為每年向桃園農業改良場借展、適合台灣北部平地景觀使用的杜鵑花品種。

其中「桃園1號-紅玫瑰」杜鵑，花朵半開時形似玫瑰，盛開後圓潤飽滿，且整株開花整齊，滿花成為花叢間最耀眼的紅色亮點；「桃園2號-火炬」則花瓣邊緣呈波浪狀，花色隨綻放變化，因親本為金毛杜鵑後代金毛磚紅品種，故帶有金毛杜鵑的特色，葉片具有絨毛。

至於位於花博新生公園的「台北玫瑰園」也將在3月14日白色情人節登場，並且獻上浪漫花海，有超過800種品種玫瑰接力綻放；3月14日同日，陽明山的竹子湖海芋季也開跑，訪客能在山景環繞下體驗花海美拍及採海芋的樂趣，更可闔家品嚐竹子湖農園的山產野菜等佳餚，來趟賞花美食之旅!

每年3月台北市各地花季接力登場，蔣萬安上周市政會議也提到，許多台北市民喜歡拍照、打卡，建議舉辦花季活動時，可搭配攝影比賽，增加民眾參與感，鼓勵參賽者拍攝花季相關的精彩照片，並可舉辦短影片競賽，讓市民透過影片宣傳花季，提升網路行銷效益。請公園處及相關局處參考辦理。

由於目前台北市的花季活動以季節性舉辦為主，蔣萬安也指示相關局處，看能不能思考在固定場地舉辦常態性花展，例如歐洲的布魯塞爾有「花毯節」，很多地方利用建造花園迷宮，思考臺北是否能發展類似模式，用花牆來做迷宮，吸引小朋友、情侶等，請請副秘書書長王玉芬發想，思考可行性，打造台北新亮點。