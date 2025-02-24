即時短評／新北孵「蛋」需找出定位差異 才能創造效益

台北大巨蛋開幕一年多，吸引人潮、媒體目光，一時風光無限。新北市長侯友宜去年初說，考慮在新北軌道建設附近蓋巨蛋，直至今年終於盤點出6處場地，市府團隊需掌握「打棒球」的最基本訴求，拿捏權利金及營運方需求，避免流標或成蚊子館，且雙北巨蛋離得近，拉出差異性，才不至兩敗俱傷。

台北大巨蛋2023年底啟用，是台灣首座室內棒球場域，從球團至藝人至普羅大眾，無不希望能使用新場地，到大巨蛋看球、演唱會一時蔚為風潮。而大巨蛋帶來的人潮及商機，讓其他縣市看的心癢癢。

新北市府上周拋出6處選址地點時，各方民代、民眾殷殷期盼能雀屏中選，市府預計上半年將選址縮小至2處，並在侯任內完成選址。首場選址專家會議中，討論淡海二期、板樹體育館、樹林大柑園及機五南側、三峽麥仔園及土城看守所現址，會中討論熱絡，首重交通，如何讓球迷在下班一小時內抵達球場是關鍵，其二需考慮不只門票收益，周邊商場、旅館、餐廳等設施，平日也能吸引人潮，據悉已有幾處達成共識。

新北大巨蛋將被視為後侯友宜時代重要政績，但前有札幌巨蛋因高額租金，逼走日職火腿隊，後有台南斥資34億興建亞太棒球村，委外營運卻暫無球團有意承接，迄今還未標出的前車之鑑；同時台北大巨蛋啟用一年內爆出，中職球賽場次腰斬、只開少部分包廂等爭議，凸顯利益及成本兩方折衝，若無遠見，營運方多以自身利益出發。

新北蓋大巨蛋需掌握打棒球最基本訴求，且避免成蚊子館、遭營運方拿翹等問題，借鏡上述失敗經驗外，已有專家學者點名，雙北巨蛋在全世界距離是數一數二的近，性質過於相似成競爭關係，恐兩敗俱傷，不如進一步思考成體育休閒娛樂園區，不只有看棒球，還能在園區玩一整天。