「燦爛時光」東南亞主題書店將熄燈 十年點燃文化交流火焰

位於新北中和南勢角的「燦爛時光－東南亞主題書店」即將在今年4月熄燈，這家以「只借不賣」為特色的小書店，十年來成為無數東南亞移工、新住民與台灣人交流的橋梁，承載著許多動人故事。

燦爛時光書店成立過程本身就充滿溫情。創辦人張正回憶，當初書櫃、桌椅多是好心人捐贈，書店的地板則來自一名抓漏師傅的義舉。當時，這位師傅在施工時，看到絡繹不絕的志工前來幫忙，好奇之下詢問書店理念，得知是為移工與新住民打造的文化空間後，慷慨捐贈地板，還親自教志工如何鋪設。

此外，書店的牆面是由北一女中的一名老師帶領30名學生義務粉刷。牆壁上的大象噴水，噴出各國國旗的畫作，來自一名主業是在基隆畫神像的志工及其兒子投入3天時間完成，而另一側的東南亞雨林則出自張正母親之手。這個空間在眾人努力下逐漸成形。

十年來，燦爛時光書店不只是借閱書籍的場所，更成為許多移工與新住民的心靈寄託，促成許多與閱讀相關的動人故事。

張正分享到，有一名印尼移工，每次到書店總是坐在一整排印尼文書籍前，專注地閱讀。他遠從桃園而來，不僅自己愛上這個小天地，還帶朋友一起來，甚至帶著吉他，在書店裡彈奏家鄉音樂，讓書店的文化氛圍更加濃厚。

另一位讓創辦人廖雲章印象深刻的顧客，是印尼籍約30歲的女看護尤絲妮。她在書店開幕第一年便開始借書，讓人驚訝的是，她借的第一本書竟是中文書。兩周後歸還時，張正和廖雲章好奇地詢問，才知道她是透過電視和鄰居自學中文，只為了能和她照顧的台灣奶奶溝通。

尤絲妮也因書店的連結更深入認識台灣，不僅愛上台灣音樂，從蘇打綠一路聽到現在的告五人，甚至開始寫部落格，記錄自己在台灣的生活。回到印尼後，她善用這些語言能力成為一名翻譯，如今已在印尼台資企業擔任科長，仍與書店保持聯繫，牽起台印美好情緣。

25歲的印尼移工 Luna 也是燦爛時光的常客，總是借閱有關「如何經營企業」與「如何養貓」的印尼書籍。她的夢想是存錢幫媽媽在印尼買地蓋房，開一家雜貨店，因此透過書籍學習經營之道。此外，她還是一名擁有4000名訂閱者的 YouTuber，透過她的視角向印尼觀眾介紹台灣景點。

燦爛時光書店的影響力也跨越國界，延續到移工的家鄉。一名曾在台灣工作的印尼看護，因為深受書店感動，決定在返鄉後開設一家書店，並邀請燦爛時光團隊參加開幕典禮。令人驚喜的是，這家書店就設在她家客廳，成為當地孩子們閱讀與學習的場所。張正感動地說，當他看到印尼小朋友坐在地板上專心看書時，內心充滿欣慰，更確信這十年來的努力沒有白費。