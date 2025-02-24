談新北孵蛋 劉和然：與台北大巨蛋有競爭、合作氛圍也在

新北市副市長劉和然今天接受廣播節目主持人黃暐瀚訪問，談近期討論很夯的新北大巨蛋選址議題。劉和然說，北部有1千萬人口規模，人口紅利夠，不用擔心養不起，「新北大巨蛋不只是一顆蛋的形式，而是一個園區概念」，與台北大巨蛋一定有競爭，合作氛圍也在。

劉和然說，新北市長侯友宜去年拋出新北想「孵蛋」構想，市府團隊去年2月開始研議，做了許多分析、功課，傾聽各方意見，考察日、韓等鄰近國家場館規畫營運模式，發現日本許多場館是從未開發區去做，優勢是腹地空間大。

外界關注新北大巨蛋選址進度及考量，劉和然表示，市府目前選定淡海二期、板樹體育館、樹林大柑園及機五南側、三峽麥仔園及土城看守所現址等6個潛力位置，有幾處是新興開發區，市府預計半年內留下1至2處做最後考量，最終地點今年底一定拍板宣布。

談到選址的主客觀條件，劉和然說，新北大巨蛋基地腹地要愈方正愈好，最好有10至12公頃，這6處潛力區交通便利是基本條件，不能只有單一交通，交通條件要多元，距捷運都在10分鐘以內距離，最好還有國道、快速道路等，劉強調，選址必須想像「當地10至15年後 變成什麼樣子」。

劉和然說，若選在土城看守所，需要中央和地方合作，必須與中央進一步談，若選址在樹林大柑園及機五南側、三峽麥仔園，用地都是地方就能處理，若選址在板樹體育館則必須拆除重建等，推進過程有不同挑戰。