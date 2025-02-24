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板橋兩銀髮據點拚場 長者：好事

聯合報／ 記者張策／新北報導

新北市板橋區新埔里8年前設立2處銀髮俱樂部，揭牌僅隔1天，地點相距百餘公尺，分別由現任里長陳芷庭、新埔商圈協會創辦人蔡福鈴主導，雙方曾在里長選舉交手兩回，陳芷庭日前在板橋行動治理座談質疑社會局當年決策有瑕疵，造成資源重疊。

社會局副局長許秀能說，全市1032個里，有1197處銀髮俱樂部，百餘個里有2處以上銀髮俱樂部，沒有一里一俱樂部的硬性規範。新埔里老年人口有514人，高達25.61%，提升銀髮俱樂部量能，對地方長者是好事。

社會局進一步說明，銀髮俱樂部設置規範包含場地須安全、衛生、通風採光良好，並具備無障礙設施，室內要有15坪以上，必須是合法建物，要能提供共餐、健康促進二大服務，若符合規定，申請通過可獲補助開辦費10萬元。

2處銀髮俱樂部存有「拚場」意味，陳芷庭日前在板橋區行動治理上，表達對此事不滿，質疑社會局當年決策有瑕疵，造成地方困擾。蔡鈴福說，協會設立據點的出發點是讓更多長者受惠，不希望被解讀成政治角力。

老人福利聯盟秘書長張淑卿指出，一切在於政府資源是否充足，資源如何妥善運用更是重點。台北大學高齡與社區研究中心主任曾敏傑說，里長、協會都是地方重要資源，不應該讓政治因素干擾長者福利。面對2個銀髮俱樂部「搶人」，75歲里民李男說，各有各的好，正向看待。67歲陳男表示，有2個俱樂部可選擇是好事。

議員劉美芳認為，銀髮俱樂部的成立應以「先申請者為主」，建議雙方多溝通，將資源結合，讓效益最大化。市議員周勝考表示，他身為新埔里里民，深知地方情況，觀察資源應該不會重疊，況且有競爭才會進步。

埔里 議員

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