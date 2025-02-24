北市公園電眼不足 議員：恐成治安死角

台北市有612座公園，統計去年發生在公園的刑案有289件，僅36%公園有監視器，議員憂監視器不足恐出現治安死角，建議透過AI找高風險區評估設監視器。公園處表示，已完成階段任務，後續若有新增需求，將評估腹地、設施等，逐步編預算鋪設。

文山區華興里長陳峙穎表示，以他里內為例，周邊有大學，偶會出現在公園喝酒、喧嘩等，或隨意丟棄垃圾造成環境髒亂，因未設監視器也抓不到人，盼市府能在涼亭或死角加裝監視器，嚇阻犯罪或違規。

公園處的監視器設置計畫前年通盤檢討後，完成公園、綠地裝設監視器規畫，至去年底已裝設710支，超過原規畫的687支，但全北市公園僅36%公園有設監視器，12個行政區中，僅大同和士林區公園監視器設置比率有過半，其他行政區多數公園仍缺乏足夠監視設備，恐淪為治安死角。

議員曾獻瑩表示，公園裝設足夠監視器，對嚇阻犯罪可起很大作用，尤其北市去年發生刑案件數有289件、占比47%，顯見監視器普及率仍要加強，他舉過去的華山大草原分屍案為例，附近多商辦、停車場，但公園內有許多樹木遮蔽，當時因沒有設置監視器而被罪犯鎖定為作案地點，造成後續警方查緝困難。

曾提到，正因多數公園仍缺乏足夠監視設備，恐讓有心人士趁機從事非法行為，親子共遊的公園不夠安全，更可能因缺乏監視器增加警方查緝困難度，建議市府可利用大數據分析，在公園犯罪高風險地區裝置監視器，才能有效預防犯罪。

公園處表示，後續會依監視器建置標準作業，評估需求後考量設置的急迫性，評估標準包含公園規模及設施、有無遊戲場或公廁、使用人次、地方需求、違規狀況等，盤點各公園狀況，若有需求將編列財源裝設。