星期評論／找出定位差異再孵蛋 才能創造效益

台北大巨蛋開幕1年多，風光無限，新北市長侯友宜去年初脫口說，考慮在新北軌道建設附近蓋巨蛋，直至今年終於盤點出6處場地，新北想「孵蛋」讓地方好期待，但雙北巨蛋距離近，須拉出差異性，才能創造更大效益。

台北大巨蛋2023年底啟用，是台灣首座室內棒球場域，到大巨蛋看球、聽演唱會一時蔚為風潮。大巨蛋帶來的人潮及商機，讓其他縣市看得心癢癢，紛紛拋出巨蛋夢。

新北市府上周拋出6處選址地點時，各民代都想爭取巨蛋落腳到選區，市府預計上半年將選址縮小至2處，並在侯任內完成選址。首場選址專家會議中，討論淡海二期、板樹體育館、樹林大柑園及機五南側、三峽麥仔園及土城看守所現址，會中討論熱絡，首重交通，如何讓球迷在下班1小時內抵達球場是關鍵，營收不能光仰賴門票收益，周邊商場、旅館、餐廳等設施亦是賣點，平日也要能吸引人潮。

新北大巨蛋將被視為後侯友宜時代重要政績，但前有日本札幌巨蛋因高額租金，逼走日職火腿隊，後有台南斥資34億興建亞太棒球村，委外營運卻暫無球團有意承接，迄今還未標出的前車之鑑。台北大巨蛋啟用不久即爆出中職球賽場次腰斬、只開少部分包廂等爭議，凸顯利益、成本兩方折衝及拉鋸。

新北蓋大巨蛋需掌握打棒球的最基本訴求，避免成蚊子館、遭營運方拿翹等問題，要借鏡他山之石，尤其已有專家學者提醒，雙北巨蛋在全世界距離是數一數二的近，性質過於相似成競爭關係，恐兩敗俱傷，不如進一步思考定位成體育休閒娛樂園區，不只有看棒球，還能在園區內創造更多可能性。