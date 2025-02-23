快訊

夫妻搭星宇將毛毯「藏袋中拿走」 她目睹全程怒罵：超丟臉

「薄塑膠盒」該如何丟棄？ 若選錯方法恐遭罰6000元

從無趣蔬菜變成美味食材 青花菜「西班牙風味食譜」比肉還香

中台灣燈會今天最後一天 主燈「女媧」最後亮相

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
中台灣元宵燈會主燈今晚是最後一天。圖／台中市觀旅局提供
中台灣元宵燈會主燈今晚是最後一天。圖／台中市觀旅局提供

台灣燈會今天是最後一天，元宵燈會主燈「女媧」最後亮相，魅力持續發揮，台中市政府觀光旅遊局表示，中台灣燈會在「OpView社群口碑資料庫」「全台燈會網路聲量表現」、「DailyView」「2025全台燈會人氣」等統計中雙雙高居第2名。

台中市觀旅局長陳美秀表示，今晚到台中市中央公園賞燈是最佳選擇，有全國唯一會「蛇」出來的主燈秀、超過百攤的美食與文創市集，今晚時逢「世界棒球經典賽資格賽」關鍵戰役，市府在府前廣場舉辦直播派對，邀請各地民眾把握午後時間，先到中央公園領小提燈、逛燈會市集、觀賞主燈秀及其他精彩燈區，結束後可選擇搭乘「市府線」免費接駁專車至府前廣場觀戰，一起Team Taiwan為中華隊加油！

陳美秀說明，中台灣元宵燈會以融入地方特色的9大燈區、超過130組燈組，集結最在地、最原創的IP，為讓民眾有更直觀、秒懂的賞燈指南，日前並發布「女媧與她的神隊友」系列圖鑑，歡迎大家把握展期最後一天，與他們合影留念說再見。

觀旅局表示，市府提供「市府線」、「松竹線」兩條免費接駁服務，歡迎遊客於台中捷運市政府站、松竹站(台鐵松竹火車站)搭乘接駁專車直抵會場，下車即賞燈。

中台灣元宵燈會主燈今晚是最後一天。圖／台中市觀旅局提供
中台灣元宵燈會主燈今晚是最後一天。圖／台中市觀旅局提供

台中市 台灣燈會

延伸閱讀

危險！中市東豐后豐鐵馬道禁行微電車 3/1起取締開罰

大師隈研吾賞台中燈會首見「女媧」 讚超級串燒有創意

現身台中燈會 中信Passion Sisters短今與凱蒂明與民眾猜燈謎

主燈「女媧」凌空降臨 中台灣元宵燈會今晚亮燈登場

相關新聞

即時短評／神仙打架凡人遭殃 選舉糾葛讓公僕也難為

新北板橋區新埔里有2處銀髮俱樂部，相隔百餘公尺，叫勁意味濃，負責人分別是現任里長、新埔商圈協會創會理事長，兩家因里長選舉...

中台灣燈會今天最後一天 主燈「女媧」最後亮相

中台灣燈會今天是最後一天，元宵燈會主燈「女媧」最後亮相，魅力持續發揮，台中市政府觀光旅遊局表示，中台灣燈會在「OpVie...

板橋新埔里銀髮俱樂部仙拚仙 里民：各有各的好

新北市板橋區新埔里兩處銀髮俱樂部，分別由現任里長陳芷庭與新埔里商圈協會理事長蔡鈴福主導。近日，陳芷庭在行動治理座談會上質...

2025萬金杜鵑花展 新北萬里展區打造1公里花廊、裝扮競走

2025萬金杜鵑花展2月27日開展，這次將在萬里金山雙展場展出，其中萬里展區打造2萬3000株、長達1公里杜鵑花廊，號召...

塗鴉融入棒球場、動物園 青年局邀國外藝術家打造新地標

北市去年底啟動「國內外青年藝術家交流計畫」邀請來自荷蘭、比利時及西班牙的三位塗鴉藝術家，於去年11月底至今年2月期間進駐...

北市公園有刑案達289件？ 議員：恐成治安死角籲導入AI

北市現有612座公園，但去年發生在公園的刑案件數就有289件，佔比接近5成，卻僅有36%的公園有設置監視器，議員認為監視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。