板橋新埔里銀髮俱樂部仙拚仙 里民：各有各的好

新北市板橋區新埔里兩處銀髮俱樂部，分別由現任里長陳芷庭與新埔里商圈協會理事長蔡鈴福主導。近日，陳芷庭在行動治理座談會上質疑社會局決策瑕疵，導致資源重疊。對此，民代與社福專家認為，板橋高齡人口密度高，多個據點無妨，若能合作更有助於長者福利，市府應積極協調，避免俱樂部淪為政治角力場。

市議員劉美芳認為，銀髮俱樂部的成立應以「先申請者為主」，後來者則應尊重，並建議雙方多溝通，將資源結合，才能讓利益最大化。「兩邊難免會有競爭關係，但市府應思考如何整合，避免衝突，這應該不是單一個案。」

議員周勝考則表示，自己身為新埔里里民，深知地方情況，認為資源應該不會重疊，因為板橋區的高齡人口稠密，不管是由里長或商圈協會，成立俱樂部，都有助於地方發展。同時他也提到，陳芷庭設立的銀髮族俱樂部主要還是針對新埔里居民，而蔡鈴福設立的銀髮族俱樂部則是還有其他鄰里的居民。他認為，競爭能帶來更好的服務，「重疊才會競爭，有競爭才會進步」，但也希望外界不要過度政治化，只要據點回歸到為長者服務的本質。

老人福利聯盟秘書長張淑卿指出，這一切關鍵在於政府資源是否充足，「如果資源充足，就不至於有重疊問題。」她進一步說明，不同地區的情況差異極大，有些地方一個據點服務幾十個或一百多位老人，而有些地方則需一個據點應對數千位長者，所以資源如何妥善運用才是重中之重。就板橋而言，由於高齡人口眾多，再加上俱樂部活動類型各有區隔，若能依據長者實際需求規劃不同功能的據點，不僅能避免資源浪費，也能讓服務更加精準和完善。

台北大學教授曾敏傑則從社區發展的角度分析，認為「里長與社區發展協會本來就是地方重要資源」，但過去也常見里長與協會之間關係不睦，甚至成為政治競爭的舞台。他指出，新北市近年積極拓展銀髮據點，符合資格的單位都可以申請，因此「關鍵在於是否有人願意跳出來設立據點」，而不應該讓政治因素干擾長者福利。

曾敏傑也提到，台北大學的高齡社區研究中心與新北市合作的高齡社區專案，在三峽、鶯歌、土城、樹林就有約70幾個據點，「像板橋這樣的高密度區域，有多個據點其實是合理的」，只要符合標準、政府監管得宜，就不會有太大問題。

67歲陳姓男子表示，新埔里老人人口多，有兩個俱樂部可以選擇是好事。73歲王姓婦人認為，若只有一個據點，反而會造成資源過度集中，影響活動品質。75歲李姓男子說「各有各的好」，應該正向看待。

新埔里商圈協會理事長蔡鈴福所設立的銀髮族俱樂部，與里長陳芷婷主導地點僅距百餘公尺。記者張策／攝影