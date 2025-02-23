2025萬金杜鵑花展 新北萬里展區打造1公里花廊、裝扮競走

2025萬金杜鵑花展2月27日開展，這次將在萬里金山雙展場展出，其中萬里展區打造2萬3000株、長達1公里杜鵑花廊，號召民眾以杜鵑花為主題裝扮，參與競走活動，邀請民眾一起「出花」、扮花、賞花。

萬金杜鵑花展以萬里、金山雙展場型式辦理，萬里展區種植近2萬3000株杜鵑，有將近1公里長的杜鵑花廊，展出由台北電影節暨金鐘獎美術設計得主翁定洋，為灣潭橋打造的杜鵑花藝作品，也有以杜鵑為主，所打造的「映山園」日式庭園造景，瑪鋉溪人行步道沿途還有可愛的杜鵑花精靈彩繪，因展期適逢三八婦女節，當日將於萬里展區舉辦「花花競走」活動，號召民眾以杜鵑花為主題裝扮，參與競走活動。

競走路線由觀光公園集合出發，沿著瑪鋉溪河岸人行步道至瑪鋉運動公園萬金杜鵑彩繪牆打卡，再折返回觀光公園打卡即完成，當日將頒發競速獎3名、最佳造型獎3名、最佳人氣獎3名，前50名走完全程及完成打卡任務者，還可得到萬金地區花農培育的杜鵑花及植栽袋，2月23日上午10時起開放線上報名（https://forms.gle/JVjbzb7LduKGueAQ8），也可於2月28日至萬里展區服務台現場報名（每日下午1時至4時），3月7日報名截止。

新北市農業局長諶錫輝說，新北萬里、金山是杜鵑苗主要產區，為吸引青農返鄉且改變杜鵑為行道樹工程苗刻版印象，市府推動萬金杜鵑品牌，引入觀光人潮，在杜鵑產地萬里、金山的道路、瑪鋉溪畔廣植杜鵑，同時也跨界與花農、各界藝術家合作，打造各式杜鵑花藝作品，在地店家也加入響應，更透過攝影展、小旅行等，推動萬金杜鵑全年經濟。