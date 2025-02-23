2025萬金杜鵑花展 新北萬里展區打造1公里花廊、裝扮競走
2025萬金杜鵑花展2月27日開展，這次將在萬里金山雙展場展出，其中萬里展區打造2萬3000株、長達1公里杜鵑花廊，號召民眾以杜鵑花為主題裝扮，參與競走活動，邀請民眾一起「出花」、扮花、賞花。
萬金杜鵑花展以萬里、金山雙展場型式辦理，萬里展區種植近2萬3000株杜鵑，有將近1公里長的杜鵑花廊，展出由台北電影節暨金鐘獎美術設計得主翁定洋，為灣潭橋打造的杜鵑花藝作品，也有以杜鵑為主，所打造的「映山園」日式庭園造景，瑪鋉溪人行步道沿途還有可愛的杜鵑花精靈彩繪，因展期適逢三八婦女節，當日將於萬里展區舉辦「花花競走」活動，號召民眾以杜鵑花為主題裝扮，參與競走活動。
競走路線由觀光公園集合出發，沿著瑪鋉溪河岸人行步道至瑪鋉運動公園萬金杜鵑彩繪牆打卡，再折返回觀光公園打卡即完成，當日將頒發競速獎3名、最佳造型獎3名、最佳人氣獎3名，前50名走完全程及完成打卡任務者，還可得到萬金地區花農培育的杜鵑花及植栽袋，2月23日上午10時起開放線上報名（https://forms.gle/JVjbzb7LduKGueAQ8），也可於2月28日至萬里展區服務台現場報名（每日下午1時至4時），3月7日報名截止。
新北市農業局長諶錫輝說，新北萬里、金山是杜鵑苗主要產區，為吸引青農返鄉且改變杜鵑為行道樹工程苗刻版印象，市府推動萬金杜鵑品牌，引入觀光人潮，在杜鵑產地萬里、金山的道路、瑪鋉溪畔廣植杜鵑，同時也跨界與花農、各界藝術家合作，打造各式杜鵑花藝作品，在地店家也加入響應，更透過攝影展、小旅行等，推動萬金杜鵑全年經濟。
本次萬金杜鵑花展雄獅旅行社推出萬金杜鵑雙展區一日遊買一送一優惠，二月份遊程已售罄，歡迎民眾參加三月行程，深耕萬里、金山的地方創生團體－金山漫遊也同步推出春季限定，北海岸雙花海夢幻之旅，邀請民眾美上加美，一起賞花、巡禮秘境搭配萬金著名美食之旅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言