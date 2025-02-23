塗鴉融入棒球場、動物園 青年局邀國外藝術家打造新地標

北市去年底啟動「國內外青年藝術家交流計畫」邀請來自荷蘭、比利時及西班牙的三位塗鴉藝術家，於去年11月底至今年2月期間進駐台北，與地方或知名景點合作，青年局昨於動物園內舉辦成果交流會，除讓親子與藝術愛好者近距離觀賞藝術家創作，更讓孩子親身體驗噴漆創作。

青年局分享，西班牙藝術家ORBITA進駐台北時，對動物園保育工作印象深刻，更對園內大型河馬雕塑等地景產生靈感，在得知動物園今年剛迎來一位新朋友從新加坡動物園引進侏儒河馬「湯包」（Thabo），讓他決定以河馬為主題創作壁畫，以「大頭照」視角呈現河馬，向大眾傳遞生命教育與動物保育的重要價值。

青年局周末也在動物園內的巨大萌獸河馬壁畫前舉辦「Dream Up, Paint Out.」塗鴉藝術成果交流會，展示藝術家的創作成果，也讓熱愛動物與塗鴉的親子能夠親身體驗噴漆創作，局長殷瑋表示國際交流就像一張空白支票，若能結合特定主題，將會更具意義，才推出藝術家交流計畫，邀請更多國際藝術家來到台北創作。