即時短評／神仙打架凡人遭殃 選舉糾葛讓公僕也難為

新北板橋區新埔里有2處銀髮俱樂部，相隔百餘公尺，叫勁意味濃，負責人分別是現任里長、新埔商圈協會創會理事長，兩家因里長選舉留下疙瘩，雙方想為長輩服務的出發點都是良善的，彼此應保持風度，切莫為難里民或公僕。

板橋新埔里這2處銀髮俱樂部早在8年前就設立，揭牌時間相隔1天，此事再度上檯面被討論是因為，日前板橋區行動治理座談會上，新埔里長陳芷庭提案上再度表達對此事的不滿，質疑社會局當時決策有瑕疵，導致資源重疊，也引發地方困擾，要求社會局有錯就應該認錯，也要正視這個問題，否則之後會有愈來愈多類似狀況。

新北社會局強調，各社區銀髮俱樂部沒有硬性規定一個里只能開設一處，只要符合場地條件，並提供共餐、動健康等健康促進服務，申請許可即獲10萬元開辦費。有官員形容這是「神仙打架、凡人遭殃」，公僕處境左右為難。

平心而論，同里2個銀髮據點各自出力提供服務不是壞事，但政策的引導及申請把關還是重要一環，否則即使銀髮俱樂部遍地開花，卻讓地方傷了和氣，甚至衍生成選舉延長賽，豈不是讓美意打折扣。