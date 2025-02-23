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以教育基金續辦班班有鮮乳 蔣萬安：成功者找方法

中央社／ 台北23日電

台北市政府昨天宣布，將自籌每年約1億8400萬元經費，4月起續辦班班有鮮乳政策。台北市長蔣萬安今天說，成功的人找方法，先以教育發展基金支應，再視執行狀況調整。

蔣萬安今天上午出席「健康台灣全國護理健走日」前被媒體堵訪表示，他一直希望中央續辦班班有鮮乳政策，因為這是對的事情，有助於讓孩子長得更高、更壯、更健康，所以他親自拜訪通路業者討論配合方案、主持跨局處會議克服技術問題，堅持把鮮奶還給孩子。

蔣萬安說，成功的人找方法、失敗的人找藉口，台北市將推出升級改版方案，先用台北市地方教育發展基金來執行，把對象從公立國小及附設幼兒園，擴大到公私立國小及幼兒園，讓孩子持數位學生證到超商或賣場領取鮮奶，後續再看執行狀況滾動式調整。

行政院去年底停辦班班有鮮乳政策，蔣萬安當天便表達繼續推行意願，並在昨天宣布，將自籌財源，在4月推出升級版乳品專案。

台北市教育局透過新聞稿補充，此專案預計提供18.4萬名學童每週兌換1瓶乳品或豆漿，每年總經費約新台幣1億8400萬元。此外，為達成以數位學生證領取鮮奶的目標，目前正在進行系統串接及招標作業，沒有數位學生證的幼兒園學童，則會另外配發數位卡證。

蔣萬安 鮮奶

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