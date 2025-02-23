北市公園有刑案達289件？ 議員：恐成治安死角籲導入AI

北市現有612座公園，但去年發生在公園的刑案件數就有289件，佔比接近5成，卻僅有36%的公園有設置監視器，議員認為監視器不足恐導致治安死角，建議透過AI找出犯罪高風險地評估監視器鋪設。公園處表示，已完成階段性任務，後續若有新增需求將評估腹地、設施、地方需求等，達60分以上將編列預算鋪設。

公園處在112年監視器設置計畫通盤檢討後，完成公園、綠地裝設監視器規畫，至去年底已裝設710支，超過原規畫687支，但全台北市公園僅有36%的公園有設置監視器，且12個行政區中僅大同區和士林區公園監視器設置比例超過一半，大多數公園仍缺乏足夠的監視設備，恐淪為治安死角。

議員曾獻瑩表示，公園監視器數量增加成對嚇阻犯罪可起到很大作用，但北市去年發生刑案件數仍有289件佔比47%，顯見監視器裝設普及率仍需加強，他舉例過去華山大草原分屍案，附近多為商辦、停車場，公園內有許多樹木方便遮蔽，當時正因沒有設置監視器而被罪犯鎖定為作案地點，也造成後續警方查緝困難。

曾獻瑩說，目前大多數公園仍缺乏足夠的監視設備，恐讓有心人士借機從事非法行為親子共遊的公園恐變成罪犯隱匿蹤跡的治安死角，更可能因缺乏監視器增加警方查緝困難度，建議市府評估是否裝設監視器可利用大數據分析方式，在公園犯罪高風險地區裝置監視器，才能有效預防犯罪。

公園處回應，在2023年完成監視器佈設階段性任務，若須新增監視器時，將會依監視器建置標準作業評估需求後並考量急迫性，評估標準包含公園規模及設施、有無遊戲場或公廁、使用人次、周邊是否裝置監錄設備、地方需求、違規狀況等，分數達60分以上要就會評估設置，將盤點各公園狀況後，若有需求另籌財源裝設。