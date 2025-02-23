板橋新埔2立案銀髮俱樂部較勁？ 社會局：多服務老人是好事

新北市板橋區新埔里8年前出現兩處銀髮俱樂部，揭牌時間僅相隔一天，地點也相距百餘公尺，分別由現任里長陳芷庭的父親陳報國與新埔商圈協會主導，雙方過去曾在里長選舉交手兩回，在銀髮據點的設立上再次「較勁」。陳芷庭在板橋行動治理會議質疑市府，任由二個相似社團立案徒增地方困擾。

對於這樣的情況，陳芷庭表示，兩處銀髮俱樂部開辦時間僅相隔一天，地點又相近，都是社會局核准設立，且各自獲得10萬元補助，她質疑社會局當時的決策有瑕疵，導致資源重疊。

新埔商圈協會負責人蔡鈴福表示，當初設立銀髮俱樂部時，里長尚未提出申請，因此協會便直接設立據點，提供銀髮族活動與餐飲服務。商圈協會的俱樂部每周提供十個運動時段，周一至周五的早上、下午都有課程，並提供午餐便當，且在新埔里的居民周二至周四還有外送服務，盼能落實照顧社區長者。

「歡迎里長一起來參與！」蔡福鈴認為，這類福利資源應該讓更多長者受惠，不要過度解讀成政治角力。

社會局副局長許秀能表示，全市1032個里中，共有1197個銀髮俱樂部，其中部分里確實有兩個據點，且目前並無「一里一俱樂部」的硬性規範。她強調，高齡化人口快速增加，新北市老年人口比率已達19.1%，預計年底將突破20%，而新埔里老年人口更高達25.61%，因此提升銀髮俱樂部量能，對地方長者來說是好事。

社會局進一步說明，銀髮俱樂部的設置須符合特定規範，包括場地須安全、衛生、通風採光良好，並具備無障礙設施，且室內樓地板面積須達50平方公尺，同時必須具備合法建物證明。此外，俱樂部應辦理共餐運動及健康促進活動，其中健康促進活動每周至少須開放兩個時段，每個時段至少3小時；共餐運動則需每周至少一次，採自付費方式，提供服務區域內長者餐飲服務。