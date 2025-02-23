聽新聞
0:00 / 0:00

花博圓山園區春季限定 炮仗花瀑布搶鏡

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
北市公園處指出，只要搭捷運到圓山站，從1號出口處望去，就可以看到炮仗花在花博園區角落盛開絕美景致。圖／北市公園處提供
北市公園處指出，只要搭捷運到圓山站，從1號出口處望去，就可以看到炮仗花在花博園區角落盛開絕美景致。圖／北市公園處提供

炮仗花盛開時，傾瀉而下花串宛若橘紅色「瀑布花海」，北市公園處指出，觀賞美麗的炮仗花瀑布不用跋山涉水，只要搭捷運到圓山站，從1號出口處望去，就可以看到炮仗花在花博園區角落盛開景致，也成民眾拍照打卡景點

炮仗花瀑布是花博圓山園區「春季限定」，纍纍花苞目前正陸續綻放，攀爬在廊道頂端傾瀉而下花串，宛若橘紅色瀑布花海，在藍天、白雲襯托下，遊客們都化身為攝影高手，紛紛捕捉炮仗花瀑難得畫面。

公園處長藍舒凢表示，有「黃金珊瑚」、「黃金西北雨」美譽的炮仗花，原產於巴西，花期約為每年1月中下旬至3月上旬，每年春節前後之際，炮仗花成串綻放，就像一串串火紅鞭炮，增添不少年節喜慶氣氛。

「花都開好了，千萬不要錯過這難得的機會。」公園處圓山所主任莊勝豪表示，炮仗花屬攀緣灌木，花型呈長筒狀，頂端四裂，而且裂片會反捲，圓錐花序，每個花序約有20至30朵花。炮仗花的花朵極具觀賞價值，亦可當屋頂、牆壁遮蔭使用，因此常做為園藝造景用花牆及廊道綠化植物。

景點 花博 黃金

延伸閱讀

台北周末何處去？出捷運圓山站1號出口看「炮仗花瀑布」

花控注意！ 福壽山農場「櫻花大遲到」活動延期、南投6000坪「麝香木花海」最佳花期快朝聖

台中神岡新爆點！春日最美橘紅色花海 炮仗花花瀑震撼登場

金橘花海免費拍！ 中南部８大春日「炮仗花」精選美景 「百尺炮仗花牆、橘紅喜氣花廊」延綿爆開

相關新聞

新北溪北轉運站將建空橋 分流人車

交通局將在新莊北側知識產業園區旁打造複合型溪北轉運站，供三重、新莊和五股90多萬人口使用，預計本月底公告招商。基地臨近五...

新北首次里長罷免投票 沒過

大罷免潮來襲，除了藍綠立委、議員，新北市瑞芳區連任4屆的碩仁里長林富萬罷免案昨投票，是新北有史以來第1案里長罷免案，投票...

花博圓山園區春季限定 炮仗花瀑布搶鏡

炮仗花盛開時，傾瀉而下花串宛若橘紅色「瀑布花海」，北市公園處指出，觀賞美麗的炮仗花瀑布不用跋山涉水，只要搭捷運到圓山站，...

經典賽中華隊昨失利 立委新北市民廣場發放「六面六」骰子求好運

世界棒球經典賽資格賽中華隊昨首戰西班牙隊失利，今晚將迎戰南非隊。立委洪孟楷傍晚與球迷在新北市民廣場發放8百顆6面6骰子，...

新北首案里長罷免案沒通過 市選委會：投票率76%

大罷免潮來襲，除了藍綠民代外，位於新北市瑞芳區的碩仁里長林富萬罷免案今天舉行投票，也是新北有史以來第1案里長罷免案。投票...

新北首遭里長罷免案沒過 里長感謝里民還公道

新北市瑞芳區碩仁里第四屆里長林富萬罷免投票案，今天在猴硐市民活動中心投票，投票選舉人數136人，開票結果不同意63票， ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。