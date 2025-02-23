新北首次里長罷免投票 沒過

大罷免潮來襲，除了藍綠立委、議員，新北市瑞芳區連任4屆的碩仁里長林富萬罷免案昨投票，是新北有史以來第1案里長罷免案，投票結果同意票40票、不同意票63票，罷免案遭否決。林富萬說，選民還他公道，未來會全力以赴，期間不實指控都會提告。

里長罷免案投開票所設在猴硐市民活動中心，雖有下雨，仍見里民陸續投票，因投票選舉人數僅136人，堪稱「最迷你」罷免案，但投票率達76.47%，十分踴躍，最後有效罷免票數不同意票數多於同意票數，且同意票數未達原選舉區選舉人總數四分之一以上，未過關。

蘇姓領銜人在罷免理由書指出，林富萬多次當選，主要依賴長期居住他鄉的里民，而非碩仁里實在居住里民民意，也無法真實反映里民需求及聲音，批林公共服務不力、偏私待人等。

林富萬說，他當4屆里長都是盡心盡力服務，選完就算了，但針對蘇姓領銜人在罷免理由書所提理由，有多項不實指控會提告。他的宗旨就是為碩仁里民服務，里內很多老人需要協助，他爭取的建設有目共睹。

另外，新北市議員陳乃瑜是全台直轄市首位被連署罷免的綠營議員，罷免領銜人曾濬被挖出曾是國民黨青工會文山區會員，也曾參選北市景美里長，陳乃瑜質疑他不是新店人；曾濬回應，他從小在新店長大、生活，僅不到1年在台北景美工作。