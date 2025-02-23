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新北溪北轉運站將建空橋 分流人車

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
交通局將在新莊北側知識產業園區旁設溪北轉運站，將打造立體連通空橋分流人車，圖為模擬圖。圖／新北市交通局提供
交通局將在新莊北側知識產業園區旁設溪北轉運站，將打造立體連通空橋分流人車，圖為模擬圖。圖／新北市交通局提供

交通局將在新莊北側知識產業園區旁打造複合型溪北轉運站，供三重、新莊和五股90多萬人口使用，預計本月底公告招商。基地臨近五工路、新北大道，尖峰常塞，地方憂交通衝擊。交通局表示，將以立體連通空橋分流人車，行車路線也會改為福慧路進、五工路出降低衝擊。

新北市大漢溪以北民眾要搭乘國道客運，多要到北市搭乘，否則要在重陽路沿線路側公車停靠區上下車，相當不便，近年新莊北側知識產業園區周邊發展快速，轉運與商業需求大增。

新北市府將在機場捷運新北產業園區站（A3）東北側及環狀線新北產業園區站北側打造溪北轉運站，移轉37條非通勤型中長途國道客運路線，也將打造商務旅館及百貨零售商場進駐。

市議員陳明義認為，現況A3站前方路口已經嚴重壅塞， 轉運站將引入國道客運班次，未來南下北上欲往來五股交流道的大客車將會更嚴重堵塞。設置旅館與百貨確可提升地方的價值，但相關立體化功能與動線設計應更審慎。

市議員李宇翔則說，轉運站可帶動地方發展，但交通衝擊不可不先預防，行人空橋有建置必要，周邊串連的都是商業設施與捷運站，有望可形塑新的商業區域，但板橋新板空橋是前車之鑑，應避免連接住宅社區，導致無人敢走困境。

交通局簡任技正吳政諺表示，目前該區最塞路段是新北大道與五工路口，車輛動線都避開這些路段，改由福慧路進，再由另一側五工路出，不經壅塞路段。為避免行人與車輛交織，將打造立體行人空橋系統，除連接捷運站，新北大道思源路聯通空橋，另外也有規畫空橋連接周邊開發案。

國道客運 機場捷運

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