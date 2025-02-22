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新北瑞芳碩仁里長罷免不通過 林富萬感謝還公道

中央社／ 新北22日電

新北市瑞芳區碩仁里第4屆里長林富萬罷免案今天投票，新北市選委會傍晚表示，同意票數40票，不同意票數63票，罷免投票結果為否決。林富萬說，感謝投票結果還他公道。

新北市選舉委員會傍晚表示，瑞芳區碩仁里第4屆里長林富萬罷免案，今天上午8時起，在猴硐市民活動中心投票，至下午4時止。

選委會官網公布投票結果，投票人總數為136人，今天投票人數104人，投票率76.47%。其中，同意票數40票，不同意票數63票，無效票1票。

選委會說，同意罷免票數佔原選舉區投票人總數比率29.41%，罷免投票結果為否決，將於2月25日提選委會委員會議審定後，公告罷免結果。

林富萬傍晚接受中央社記者電訪表示，碩仁里昔日以礦業謀生，他長期照顧里內長者，爭取地方政府資源挹注建設，恢復原有生態樣貌，才能連任里長為民服務。

林富萬表示，碩仁里並未供應自來水，他爭取區公所經費，重新建置簡昜自來水引水。因公廁不覆使用，尋求私人地主同意，里民自行捐款興建公廁。罷免理由皆非事實，投票結果還他公道，將繼續全力以赴，為里民服務。

罷免案是由領銜人蘇莉萍提出，依據公告的罷免理由書指出，領銜人認為，實際居住碩仁里的里民僅約40人，林富萬缺乏民意基礎；且里民活動只針對樁腳，排擠他人；對於非樁腳里民請求供水問題，里長不幫忙。

投票率 新北市選舉 罷免

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