快訊

經典賽／首戰燒9投調度麻煩？ 曾豪駒認了：會有一些考量

獨／前所未見 國軍官媒披露美現役少將出席我漢光兵推

還在等奶奶回家…忠犬守靈堂「送最後一程」不肯走 滿臉淚痕背影曝光

30億蓋敦北大排 蔣萬安：提升城市降雨容受力

中央社／ 台北22日電

北市預計投入新台幣30億元興建敦北地下大排，市長蔣萬安今天表示，希望全面提升城市降雨容受力；排水工程還包含家戶防水閘門、社區自主防災計畫健檢等。

台北市自籌30億元規劃設計「敦化北路地下貯留管興建工程」，預計年底開工，完工後將有效解決敦化北路周邊積淹水問題。

蔣萬安出席2025台北客家春之慶典，被問及此事時表示，當立委時，南京東路小巨蛋周邊里長時常反映每逢大雨就淹水，該處是市中心又是北市門面，所以上任市長後積極解決問題。

蔣萬安表示，敦北大排採用全國首創最新工法，且有水力發電，希望全面提升北市降雨容受力；而排水系統改善工程不只敦北大排，還有建置滯洪池、擴建抽水站等，並強調要提高自主防災意識。

蔣萬安說，所以有社區自主防災計畫以及相關健檢，並透過民政局提供住戶1樓建置家戶防水閘門，去年補助金額及民眾自主申請件數都創新高。

媒體詢問中央總預算被砍，怎麼看地方補助款可能被凍結，蔣萬安表示114年度中央政府總預算已經比去年高，如果還要凍結，民眾不會接受。

北市 總預算 蔣萬安

延伸閱讀

影／台北客家春之慶典 蔣萬安為新生兒掛祈福肚兜

支持盧秀燕參選黨主席？蔣萬安：不用急著幫她找工作

經典賽今晚戰南非 蔣萬安臉書影片應援!網友掀出這件事

「班班有鮮奶」就差中央經費 蔣萬安不等了！自籌1.84億

相關新聞

新北首遭里長罷免案沒過 里長感謝里民還公道

新北市瑞芳區碩仁里第四屆里長林富萬罷免投票案，今天在猴硐市民活動中心投票，投票選舉人數136人，開票結果不同意63票， ...

經典賽中華隊昨失利 立委新北市民廣場發放「六面六」骰子求好運

世界棒球經典賽資格賽中華隊昨首戰西班牙隊失利，今晚將迎戰南非隊。立委洪孟楷傍晚與球迷在新北市民廣場發放8百顆6面6骰子，...

新北首案里長罷免案沒通過 市選委會：投票率76%

大罷免潮來襲，除了藍綠民代外，位於新北市瑞芳區的碩仁里長林富萬罷免案今天舉行投票，也是新北有史以來第1案里長罷免案。投票...

影／台北客家春之慶典 蔣萬安為新生兒掛祈福肚兜

台北市長蔣萬安出席由台北市客家事務委員會指導，財團法人台北市客家文化基金會主辦的「2025台北客家春之慶典」活動，活動中...

經典賽台灣隊加油 台北101晚間點燈揪全民應援

世界棒球經典賽資格賽開打，台北101今天將於18時至22時點燈，屆時台北101將秀出「全民應援挺台灣」等打氣字句，替台灣...

經典賽今晚戰南非 蔣萬安臉書影片應援!網友掀出這件事

世界棒球經典賽資格賽，中華隊首戰暴冷輸球，今晚將對戰南非搶首勝。台北市長蔣萬安繼昨日食物應援後，今在臉書替中華隊打氣。有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。