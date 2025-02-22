為貓奴創造福音 新北動保處打造遛毛寶貝新樂園

新北市動物保護處今天表示，寵物貓數量逐漸攀升，年增2萬隻；為讓貓咪們在居家外能安心探索不同環境，將於板橋規劃專屬貓咪休閒樂園，讓毛寶貝滿足攀爬、探索的天性。

2月22日是日本的貓節「貓之日」，新北市府動保處今天發布新聞表示，多次與獸醫師、動物行為專家討論，將在板橋動物之家打造室內貓咪遊憩區，目前正規劃設計，預計今年底前完工。

處長楊淑方下午接受中央社記者電訪表示，新北晶片登記的寵物犬18萬餘隻，貓咪有14萬餘；以往年增量都是犬比貓還多，觀察近3年的趨勢反轉，貓咪年增2萬隻，犬隻僅1萬餘隻。

她說，登記有案的貓、犬就33萬餘隻，「街頭推車內，很多是坐著狗或貓」。許多貓奴反映，毛寶貝在家中顯得燥動，希望可以到戶外遛貓，如同媽媽假日帶孩子到公園遛小孩。

楊淑方說，專業建築師團隊彙整動物專家意見，將於板橋動物之家的食物料理區，打造貓咪專屬居家環境示範區、自然探索區、互動體驗區，模擬貓咪攀爬、鑽洞、戲弄毛線等行為，3種不同風格的專屬空間以滿足動物天性，也療愈飼主心靈。

她表示，透過晶片辨識系統，讓預約飼主只能攜帶自家貓咪遊戲，避免疾病交叉感染。休閒後，還會消毒與靜置，貓奴爸媽可放心讓毛寶貝遊玩。

動保處也說，23日上午10時將於淡水區天元宮舉辦「幸運毛寶認養活動」，讓可愛的動物能在櫻花樹下找到第二春，迎接屬於牠們的幸福生活。