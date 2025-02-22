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棒球經典賽資格賽挺台灣隊 新北運動中心祭優惠

中央社／ 新北22日電

世界棒球經典賽資格賽持續熱戰，新北市府今天表示，晚上在市民廣場續辦直播派對；若台灣隊擊出全壘打，運動中心課程買一送一，若晉級搶下門票，加碼體適能、游泳池免費5天。

新北市長侯友宜今天視察板橋第二國民運動中心，他接受聯訪時，被媒體詢問昨晚的世界棒球經典賽資格賽事及前往直播現場加油的過程。

侯友宜表示，市府連續3天在市民廣場都有大螢幕直播，歡迎市民一起為台灣隊加油。他同時宣布，只要台灣隊擊出全壘打，新北國民運動中心都有優惠；如果能夠拿到經典賽門票，則免費使用5天的運動中心游泳池、體適能館。

新北體育局長洪玉玲接受中央社訪問表示，今天晚上在市民廣場的直播派對，有體育主播、啦啦隊和熱血應援團，帶領球迷為台灣隊搶經典賽門票加油。

洪玉玲說，新北挺台灣隊，若擊出全壘打，就推出運動中心運動課程買一送一優惠；若成功晉級搶下門票，加碼體適能、游泳池免費5天，相關詳細資訊可在臉書Facebook「新北運動聚點」粉絲團查詢。

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