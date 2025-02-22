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新北首遭里長罷免案沒過 里長感謝里民還公道

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
新北首遭碩仁里長罷免案沒過，林富萬：全力以赴當里長。記者游明煌／攝影
新北首遭碩仁里長罷免案沒過，林富萬：全力以赴當里長。記者游明煌／攝影

新北市瑞芳區碩仁里第四屆里長林富萬罷免投票案，今天在猴硐市民活動中心投票，投票選舉人數136人，開票結果不同意63票， 同意僅40票，「最迷你」的罷免案未過。里長林富萬說，還他一個公道，全力以赴繼續當里長。

里長罷免案投開票所設在猴硐市民活動中心，一早就有里民前來投票，選務人員審核里民證件，瑞芳分局員警維持秩序，雖有下雨，仍見零星里長陸續投票。

林富萬里長說，他這一屆是第四任里長，他都是盡心盡力來服務里長，他獲得的不同意63票，同意只有40票，選完就算了，但針對蘇姓領銜人在罷免理由書所提理由，有多項不實指控的部分，一定會提告。

林富萬說，他一生的宗旨就是為碩仁里民服務，里內很多老人，他爭取的建設有目共睹。

新北市選委會表示，碩仁里第四屆選舉人總數139人，依選舉罷免法規定，里長罷免案之成立，應有原選舉區選舉人總數10%以上的選舉人連署，罷免案成立的連署人數應達14人。蘇姓領銜人提出的罷免案，連署人數共24人，符合規定人數有24人，因超過法定人數，因此宣告罷免案成立。

罷免

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