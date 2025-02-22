影／台北客家春之慶典 蔣萬安為新生兒掛祈福肚兜
台北市長蔣萬安出席由台北市客家事務委員會指導，財團法人台北市客家文化基金會主辦的「2025台北客家春之慶典」活動，活動中，蔣萬安為新生兒掛祈福肚兜，本活動結合傳統客家信仰及「新丁新枝」民俗節慶祈福儀式，打造都會客家特色。
活動在北市客家文化主題公園舉行，每年客家文化基金會皆會在農曆二月二日「伯公生」前辦理慶典活動為伯公（土地公）慶生，感謝伯公的護佑，近年更結合「新丁新枝」兒童祈福活動，融合傳統祈福儀式、親子互動體驗與藝文展演和市集，展現臺北客家多元文化魅力。
北市客委會主委暨客基會執行長周羿希表示，希望透過活動讓更多市民了解客家文化，未來將持續結合傳統客家文化並接軌當代，展現臺北客家新面貌，也邀請各地遊客與市民闔家到客家公園體驗客家儀典、樂購野餐市集、欣賞藝文展演，接受客家春慶滿滿的祝福。
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