影／台北客家春之慶典 蔣萬安為新生兒掛祈福肚兜

台北市長蔣萬安出席由台北市客家事務委員會指導，財團法人台北市客家文化基金會主辦的「2025台北客家春之慶典」活動，活動中，蔣萬安為新生兒掛祈福肚兜，本活動結合傳統客家信仰及「新丁新枝」民俗節慶祈福儀式，打造都會客家特色。

活動在北市客家文化主題公園舉行，每年客家文化基金會皆會在農曆二月二日「伯公生」前辦理慶典活動為伯公（土地公）慶生，感謝伯公的護佑，近年更結合「新丁新枝」兒童祈福活動，融合傳統祈福儀式、親子互動體驗與藝文展演和市集，展現臺北客家多元文化魅力。