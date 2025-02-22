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日治時期台灣之光林茂生 228被誰帶走？張若彤推翻主流說法

聚傳媒／ 特約記者吳思賢報導

圖片為《究竟228 》，記者拍攝

在228事件失蹤被推定為已經不幸死亡的林茂生，是台灣歷史上第一位取得東京帝大文學士和第一位留美博士（美國哥倫比亞大學）的台灣之光，利潤多所學校教師，後來擔任台大教授，這麼優秀的人才，卻在228事件時被帶走而從此失去組蹤影，被推斷為已經死亡。

到底是誰帶走了林茂生？目前主流的說法都說是中國籍人士、或者是身穿軍警制服的中國軍警或特務，不過在張若彤在專書《究竟228 》一開始就找出權威證據，推翻了過去多年的主流說法。

張若彤指出，民視的《台灣演義》節目就提到林茂生是被押上警備總部的車，也提到是武裝警察強行帶走林茂生，還說是中國國民黨的武裝人員身穿中山裝帶走林茂生。

張若彤發現，這些說法都是根據林茂生的兒子林宗義所撰寫的文章，文章又說這些說法都是來自於其母親王采蘩，也就是林茂生的妻子所說。林宗義的文章提到，母親說：「兩個中國人進來，著中山裝，腰帶有槍。」林宗義問：「他們是大陸人，還是台灣人？」母親回答：當然他們是大陸人，看起來像特務。」

不過張若彤找出林茂生妻子王采蘩當年提交給當局的陳情書，內容寫的卻是「有六人身分不明、穿便衣、帶武器、採閩南口音者前來」。

張若彤在書中提出推論，「若非林宗義的記憶有誤，就是他偽造了母親的記憶。」

究竟是誰下令帶走林茂生，當然要繼續追查。但是當年帶走林茂生的人為何在後來的傳播過程，從閩南口音的便衣人士，變成了穿中山裝的中國軍警、甚至連警備總部的車都出現了，這也值得探討。

張若彤已經連續撰寫了三本228的研究書籍，2025年2月22日星期六下午兩點在台北市徐州路的市長官邸藝文沙龍舉行發表會。

聚傳媒

妻子 死亡 母親

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