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2025「Pokémon GO Tour」新北大都會公園登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

眾所注目的「Pokémon GO Tour：合眾地區-新北市」活動21日在新北大都會公園盛大揭幕，吸引來自世界各地的訓練家共襄盛舉，新北市市長侯友宜也親自出席開幕活動，與皮卡丘同框合影，瞬間點燃全場歡呼，更成為媒體和訓練家爭相捕捉的畫面焦點。

活動現場更首次在台灣打造寶可夢四季主題棲息地－－以春、夏、秋、冬為題的巨型藝術造景。在每種棲息地都有機會遇見不同樣子的「四季鹿」，讓在場的訓練家們驚呼不已。此外，大家最期待的皮卡丘見面會，每場都排起長長人龍，限量發送的皮卡丘造型遮陽帽，也成為現場最熱門的紀念品，加上主辦單位精心規劃的各種拍照景點、限定商品，現場人潮洶湧，歡笑聲此起彼落，宛如一場國際級的城市嘉年華！

侯友宜市長表示，這次「Pokémon GO Tour」活動不僅是一次遊戲與城市的融合，也是向全世界展示新北魅力的最佳機會。為了迎接全球玩家，市府與美國Niantic公司攜手合作，整合多方資源，包括交通、住宿、餐飲與電信等服務，打造優質的活動體驗。同時，新北捷運公司也在輕軌一日票票面放上活動主題及資訊，在淡海輕軌紅樹林站、淡海輕軌淡水漁人碼頭站、環狀線十四張站皆有販售，極具收藏價值。邀請來自全球各地的訓練家跟著十條官方路線探索新北多元的城市風貌，收獲寶貴的旅行回憶。

聚傳媒

侯友宜 淡海輕軌

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