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經典賽今晚戰南非 蔣萬安臉書影片應援!網友掀出這件事
世界棒球經典賽資格賽，中華隊首戰暴冷輸球，今晚將對戰南非搶首勝。台北市長蔣萬安繼昨日食物應援後，今在臉書替中華隊打氣。有網友留言，「南非要我們的代表處遷出首都？！那我們就用棒球競賽來回敬他們，讓他們吃點苦頭」。
對於中華隊昨天輸球，蔣萬安今在臉書指出，昨天是昨天，今天是今天，每一場比賽都是新的開始「我相信今晚在臺北大巨蛋，獲勝的隊伍一定是中華隊」
蔣萬安還臉書播出影片，對比南非和台灣。影片中指兩地有非常多的「物種」豐富多樣的生態系； 南非有豚尾狒狒 「台灣有天桃猿」南非有非洲獅「台灣有統一獅」非洲有非洲象「台灣有兄弟象」非洲有水牛「台灣有富邦悍將」非洲有獵鷹「台灣有台鋼雄鷹」非洲有巨型環尾蜥「台灣是味全龍」
有網友留言，認為用物種間的競賽，真是微妙，今晚在大巨蛋內，有場野生動物與稀有動物間的競賽呀「台北市蔣市長激情且生動創意的比喻，給我起到這樣的聯想」另外「南非要我們的代表處遷出首都？！就用棒球競賽來回敬他們」堅決反對代表處被遷動。
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