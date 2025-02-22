快訊

北京辦完告別式 「報告班長」張立威花葬回歸自然

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽今晚戰南非 蔣萬安臉書影片應援!網友掀出這件事

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
世界棒球經典賽資格賽，中華隊今晚將對戰南非搶首勝。台北市長蔣萬安繼昨日食物應援後，今在臉書替中華隊打氣。圖／取自蔣萬安臉書
世界棒球經典賽資格賽，中華隊今晚將對戰南非搶首勝。台北市長蔣萬安繼昨日食物應援後，今在臉書替中華隊打氣。圖／取自蔣萬安臉書

世界棒球經典賽資格賽，中華隊首戰暴冷輸球，今晚將對戰南非搶首勝。台北市長蔣萬安繼昨日食物應援後，今在臉書替中華隊打氣。有網友留言，「南非要我們的代表處遷出首都？！那我們就用棒球競賽來回敬他們，讓他們吃點苦頭」。

對於中華隊昨天輸球，蔣萬安今在臉書指出，昨天是昨天，今天是今天，每一場比賽都是新的開始「我相信今晚在臺北大巨蛋，獲勝的隊伍一定是中華隊」

蔣萬安還臉書播出影片，對比南非和台灣。影片中指兩地有非常多的「物種」豐富多樣的生態系； 南非有豚尾狒狒 「台灣有天桃猿」南非有非洲獅「台灣有統一獅」非洲有非洲象「台灣有兄弟象」非洲有水牛「台灣有富邦悍將」非洲有獵鷹「台灣有台鋼雄鷹」非洲有巨型環尾蜥「台灣是味全龍」

有網友留言，認為用物種間的競賽，真是微妙，今晚在大巨蛋內，有場野生動物與稀有動物間的競賽呀「台北市蔣市長激情且生動創意的比喻，給我起到這樣的聯想」另外「南非要我們的代表處遷出首都？！就用棒球競賽來回敬他們」堅決反對代表處被遷動。

世界棒球經典賽資格賽，中華隊今晚對戰南非搶首勝。有網友在蔣萬安臉書留言「南非要我們的代表處遷出首都，我們就用棒球競賽來回敬他們」圖／取自蔣萬安臉書
世界棒球經典賽資格賽，中華隊今晚對戰南非搶首勝。有網友在蔣萬安臉書留言「南非要我們的代表處遷出首都，我們就用棒球競賽來回敬他們」圖／取自蔣萬安臉書

南非 蔣萬安 非洲

延伸閱讀

「班班有鮮奶」就差中央經費 蔣萬安不等了！自籌1.84億

經典賽／蔣萬安應援又來了！台灣油條棒打西班牙「吉拿棒」

彰化縣長王惠美想「孵」蛋 蔣萬安陪同參觀台北大巨蛋

經典賽／資格賽明開打 蔣萬安連3天邀球迷赴北藝幫中華隊加油

相關新聞

新北首案里長罷免案沒通過 市選委會：投票率76%

大罷免潮來襲，除了藍綠民代外，位於新北市瑞芳區的碩仁里長林富萬罷免案今天舉行投票，也是新北有史以來第1案里長罷免案。投票...

新北首遭里長罷免案沒過 里長感謝里民還公道

新北市瑞芳區碩仁里第四屆里長林富萬罷免投票案，今天在猴硐市民活動中心投票，投票選舉人數136人，開票結果不同意63票， ...

影／台北客家春之慶典 蔣萬安為新生兒掛祈福肚兜

台北市長蔣萬安出席由台北市客家事務委員會指導，財團法人台北市客家文化基金會主辦的「2025台北客家春之慶典」活動，活動中...

經典賽台灣隊加油 台北101晚間點燈揪全民應援

世界棒球經典賽資格賽開打，台北101今天將於18時至22時點燈，屆時台北101將秀出「全民應援挺台灣」等打氣字句，替台灣...

經典賽今晚戰南非 蔣萬安臉書影片應援!網友掀出這件事

世界棒球經典賽資格賽，中華隊首戰暴冷輸球，今晚將對戰南非搶首勝。台北市長蔣萬安繼昨日食物應援後，今在臉書替中華隊打氣。有...

裝修廢棄物3月需網路申報 新北辦說明會助業者掌握規定

加強營建裝修廢棄物管理，環境部今年初公告新規定，要求清除及收受裝潢修繕廢棄物業者依規定網路傳輸申報，掌握廢棄物清除處理流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。