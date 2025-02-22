經典賽今晚戰南非 蔣萬安臉書影片應援!網友掀出這件事

世界棒球經典賽資格賽，中華隊首戰暴冷輸球，今晚將對戰南非搶首勝。台北市長蔣萬安繼昨日食物應援後，今在臉書替中華隊打氣。有網友留言，「南非要我們的代表處遷出首都？！那我們就用棒球競賽來回敬他們，讓他們吃點苦頭」。

對於中華隊昨天輸球，蔣萬安今在臉書指出，昨天是昨天，今天是今天，每一場比賽都是新的開始「我相信今晚在臺北大巨蛋，獲勝的隊伍一定是中華隊」

蔣萬安還臉書播出影片，對比南非和台灣。影片中指兩地有非常多的「物種」豐富多樣的生態系； 南非有豚尾狒狒 「台灣有天桃猿」南非有非洲獅「台灣有統一獅」非洲有非洲象「台灣有兄弟象」非洲有水牛「台灣有富邦悍將」非洲有獵鷹「台灣有台鋼雄鷹」非洲有巨型環尾蜥「台灣是味全龍」