裝修廢棄物3月需網路申報 新北辦說明會助業者掌握規定

加強營建裝修廢棄物管理，環境部今年初公告新規定，要求清除及收受裝潢修繕廢棄物業者依規定網路傳輸申報，掌握廢棄物清除處理流向。因應新規定於3月份即將上路，新北市環保局21日辦理「營建及裝修廢棄物流向管理平台宣導說明會」，會同環境部資源循環署講師現場教學宣導，促新北市業者熟悉申報流程及作業方式。

環保局表示，本次環境部修正發布「一般廢棄物回收清除處理辦法」自今年3月1日起分階段分區域實施，首波以新北市、台北市及桃園市受託裝潢修繕廢棄物貯存轉運、處理或再利用業者，7月起再將受託清除業者納入實施對象；並於民國115及116年陸續擴大至其他直轄市及全國業者。

環保局指出，新北109年經環境部核准同意，將收受裝修廢棄物砂石棧場業者申請登記為簡易分類場並加以納管，除要求業者全面加裝CCTV監視錄影及車牌辨識系統，並規定其按月申報收受廢棄物數量及分類後流向，透過定期抽查以掌握營運情形。

同時也與環境部資源循環署合作，試辦推廣裝修廢棄物清除業者上網申報，產製QR Code電子化隨車證明文件使用，自今年起環境部增修申報相關規定，將使裝潢修繕廢棄物流向更加透明化。

環保局表示，目前新北市境內有包含處理、再利用機構、貯存場及簡易分類場等逾40家收受營建裝修廢棄物分類處理業者，期望透過本次說明會讓第一線清運及收受端申報人員了解管理平台使用方式，避免因為不熟悉操作而有申報錯誤等違規情形。

環保局表示，自114年7月1日起，營建裝潢修繕廢棄物清除業者應依規定於出場前申報廢棄物清運資訊，並於二日內載運至指定機構；貯存轉運及處理或再利用裝潢修繕廢棄物者均應於收受廢棄物後一日內連線申報廢棄物實際收受情形，若違反相關規定，依廢棄物清理法最高可裁罰300萬元以下罰鍰，請業者務必依據營運情形如實進行網路申報，以免受罰。