賞櫻季正熱 新北推薦在地農村隱藏賞櫻秘境

新北市淡水、三芝區部分山櫻花已經提前綻放，除了滬尾櫻花大道，三和社區的三生步道也是熱門的打卡景點，新北市農業局邀請民眾前往農村再生社區，追櫻花也感受當地人文風情。

淡水區樹興社區靠近淡海輕軌V03淡金鄧公站，境內還有4公里長的滬尾櫻花大道，距離淡水老街僅約7分鐘車程，是淡水著名的賞櫻景點，社區發展協會近年推動蒔茶復育，復耕面積已達近25公頃，並打造茶籽油等特色農產品。

以里山精神「生態、生活、生產」命名的三生步道，位於三和社區的大坑溪畔，老少咸宜的步道幾乎無難度，由台2線淡金公路轉北13線公王路即可抵達，步道兩旁種有約300餘株的櫻花，櫻花搭配步道、小橋及流水景觀，打造出迷人且優美的鄉村景色。