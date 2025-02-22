快訊

來台逛夜市！陸客大推1經典美食「每晚都吃」 老饕：必加這一味

婚前婆家開「離譜條件」 還想蹭媳的公務員福利 結局反轉網友推爆

毒販在學生餐廳面交大麻？東吳大學澄清：買家賣家都非師生

賞櫻季正熱 新北推薦在地農村隱藏賞櫻秘境

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
三和社區三生步道櫻花齊放。圖／新北市農業局提供
三和社區三生步道櫻花齊放。圖／新北市農業局提供

新北市淡水、三芝區部分山櫻花已經提前綻放，除了滬尾櫻花大道，三和社區的三生步道也是熱門的打卡景點，新北市農業局邀請民眾前往農村再生社區，追櫻花也感受當地人文風情。

淡水區樹興社區靠近淡海輕軌V03淡金鄧公站，境內還有4公里長的滬尾櫻花大道，距離淡水老街僅約7分鐘車程，是淡水著名的賞櫻景點，社區發展協會近年推動蒔茶復育，復耕面積已達近25公頃，並打造茶籽油等特色農產品。

以里山精神「生態、生活、生產」命名的三生步道，位於三和社區的大坑溪畔，老少咸宜的步道幾乎無難度，由台2線淡金公路轉北13線公王路即可抵達，步道兩旁種有約300餘株的櫻花，櫻花搭配步道、小橋及流水景觀，打造出迷人且優美的鄉村景色。

農業局表示，目前三和社區的希望市集已於日前開張，民眾前往欣賞櫻花的同時，亦可前往市集選購在地農特產品，如在地洛神花開發自製「山河海洛神」等系列商品，包含洛神軟糖、洛神小Ｑ菓、洛神仙楂茶、洛神蘋果醋、洛神美人鹽、洛神蘋果醬等，可洽新北市三芝區三和社區發展協會理事長劉秀鳳小姐0910053855。相關最新花況資訊可以透過新北蒔花好綻官網，或可在FB搜尋賞花快報。

三和社區以在地洛神花開發自製「山河海洛神」等系列商品。圖／新北市農業局提供
三和社區以在地洛神花開發自製「山河海洛神」等系列商品。圖／新北市農業局提供

櫻花 淡水 賞櫻

延伸閱讀

2月22日貓之日 新北將打造全國首座貓咪室內樂園

運動中心數量冠全台...侯友宜視察板二工程 盼新北成愛好運動城市

為中華隊世棒資格賽打氣 侯友宜宣布新北運動中心加碼優惠方案

福容花蓮「買一晚送一晚」！全台賞花住宿優惠一次看

相關新聞

台北周末何處去？出捷運圓山站1號出口看「炮仗花瀑布」

炮仗花盛開時，傾瀉而下花串宛若橘紅色瀑布花海，北市公園處指出，觀賞美麗的炮仗花瀑布不用跋山涉水，只要搭捷運到圓山站，從1...

賞櫻季正熱 新北推薦在地農村隱藏賞櫻秘境

新北市淡水、三芝區部分山櫻花已經提前綻放，除了滬尾櫻花大道，三和社區的三生步道也是熱門的打卡景點，新北市農業局邀請民眾前...

運動中心數量冠全台...侯友宜視察板二工程 盼新北成愛好運動城市

「2025雙北世界壯年運動會」即將於5月17日登場，新北市長侯友宜今視察板橋第二國民運動中心施工進度，盼藉由世壯運引領運...

為中華隊世棒資格賽打氣 侯友宜宣布新北運動中心加碼優惠方案

2026年第6屆世界棒球經典賽資格賽昨日揭開序幕，新北市長侯友宜昨晚也在新北市民廣場與民眾一起看棒球為中華隊加油，他今加...

避免溪北轉運站衝擊交通 新北巿府：將造空橋系統與替代大車動線

新北市交通局將在新莊北側知識產業園區旁打造復合型溪北轉運站，預計本月底公告招商。不過基地臨近五工路、新北大道，尖峰時刻必...

新北大巨蛋六處選址 侯友宜歡迎市民提供意見

本周三新北市政會議，新北市長侯友宜指新北有必要興建北部第二個大巨蛋，並選定六個位置評估，他今表示，昨專家會議所有的運動教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。