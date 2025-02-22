運動中心數量冠全台...侯友宜視察板二工程 盼新北成愛好運動城市

「2025雙北世界壯年運動會」即將於5月17日登場，新北市長侯友宜今視察板橋第二國民運動中心施工進度，盼藉由世壯運引領運動熱潮，侯要求施工單位如期如質在明年10月完工，讓板橋東區民眾可就近使用運動休閒場所。

侯友宜表示，新北市為全台首個擁有400萬人口大城市，已啟用16座國民運動中心和2座水上運動中心，數量是全台之冠，後續針對擁有25萬以上人口的行政區，市府規劃第二座國民運動中心。

工務局長馮兆麟指出，板橋第二運動中心是首座一級能效認證的國民運動中心，板二運位於光復高中校區，以自由車為特色運動項目，設立專業級自由車訓練室，另外還會提供游泳池、健身房、韻律教室、飛輪教室、綜合球場、羽球場等核心運動設施。

新工處長簡必琦說，板橋第二國民運動中心地下1層、地上8層，地下層設65輛汽車停車位及86輛機車停車位，總經費12億6千萬餘元，目前正進行地下1樓結構作業，工程進度微幅超前。

體育局長洪玉玲表示，「2025雙北世界壯年運動會」將於5月17日至5月30日辦理，新北市16座國民運動中心的體適能及游泳池，在賽事期間開放給選手免費使用暖身備戰，在世壯運能夠為新北市締造佳績，新北市也將持續建置具特色的國民運動中心，提升新北市體育的軟硬體實力。