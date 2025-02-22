為中華隊世棒資格賽打氣 侯友宜宣布新北運動中心加碼優惠方案

2026年第6屆世界棒球經典賽資格賽昨日揭開序幕，新北市長侯友宜昨晚也在新北市民廣場與民眾一起看棒球為中華隊加油，他今加碼宣布，只要中華隊打出1支全壘打，運動中心課程就買一送一，若能晉級則運動中游泳池和健身房免費使用5天。

新北市長侯友宜今前往板橋第二運動中心視察工程，他表示昨晚到市民廣場看直播為中華隊比賽加油打氣。連續3天市民廣場都歡迎市民來一起為中華隊加油，

侯友宜同時宣布中華隊只要打出全壘打，新北國民運動中心都有優惠的課程。如果能夠拿到經典賽的門票，運動中心就免費使用5天的運動中心的游泳池、體適能館，新北市一直希望中華隊能夠晉級，為中華隊加油。

體育局說明，新北挺台灣搶世界棒球經典賽資格賽門票，中華隊擊出全壘打就推出新北市運動中心運動課程限期買一送一優惠，另外中華隊若成功晉級搶下，加碼健身房、游泳池免費5天，為中華隊加油打氣。