快訊

來台逛夜市！陸客大推1經典美食「每晚都吃」 老饕：必加這一味

婚前婆家開「離譜條件」 還想蹭媳的公務員福利 結局反轉網友推爆

毒販在學生餐廳面交大麻？東吳大學澄清：買家賣家都非師生

為中華隊世棒資格賽打氣 侯友宜宣布新北運動中心加碼優惠方案

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜（前排左二)昨晚間出席棒球經典賽資格賽直播派對會場。本報資料照片
新北市長侯友宜（前排左二)昨晚間出席棒球經典賽資格賽直播派對會場。本報資料照片

2026年第6屆世界棒球經典賽資格賽昨日揭開序幕，新北市長侯友宜昨晚也在新北市民廣場與民眾一起看棒球為中華隊加油，他今加碼宣布，只要中華隊打出1支全壘打，運動中心課程就買一送一，若能晉級則運動中游泳池和健身房免費使用5天。

新北市長侯友宜今前往板橋第二運動中心視察工程，他表示昨晚到市民廣場看直播為中華隊比賽加油打氣。連續3天市民廣場都歡迎市民來一起為中華隊加油，

侯友宜同時宣布中華隊只要打出全壘打，新北國民運動中心都有優惠的課程。如果能夠拿到經典賽的門票，運動中心就免費使用5天的運動中心的游泳池、體適能館，新北市一直希望中華隊能夠晉級，為中華隊加油。

體育局說明，新北挺台灣搶世界棒球經典賽資格賽門票，中華隊擊出全壘打就推出新北市運動中心運動課程限期買一送一優惠，另外中華隊若成功晉級搶下，加碼健身房、游泳池免費5天，為中華隊加油打氣。

健身房 運動

延伸閱讀

新北大巨蛋六處選址 侯友宜歡迎市民提供意見

政院擬凍結地方五成補助 侯友宜：新北蓬勃發展有賴中央支持

新北市長侯友宜：財劃法增加款項將用在基礎建設與社福

Pokémon GO Tour新北大都會登場 寶友不畏寒風搶抓寶

相關新聞

台北周末何處去？出捷運圓山站1號出口看「炮仗花瀑布」

炮仗花盛開時，傾瀉而下花串宛若橘紅色瀑布花海，北市公園處指出，觀賞美麗的炮仗花瀑布不用跋山涉水，只要搭捷運到圓山站，從1...

賞櫻季正熱 新北推薦在地農村隱藏賞櫻秘境

新北市淡水、三芝區部分山櫻花已經提前綻放，除了滬尾櫻花大道，三和社區的三生步道也是熱門的打卡景點，新北市農業局邀請民眾前...

運動中心數量冠全台...侯友宜視察板二工程 盼新北成愛好運動城市

「2025雙北世界壯年運動會」即將於5月17日登場，新北市長侯友宜今視察板橋第二國民運動中心施工進度，盼藉由世壯運引領運...

為中華隊世棒資格賽打氣 侯友宜宣布新北運動中心加碼優惠方案

2026年第6屆世界棒球經典賽資格賽昨日揭開序幕，新北市長侯友宜昨晚也在新北市民廣場與民眾一起看棒球為中華隊加油，他今加...

避免溪北轉運站衝擊交通 新北巿府：將造空橋系統與替代大車動線

新北市交通局將在新莊北側知識產業園區旁打造復合型溪北轉運站，預計本月底公告招商。不過基地臨近五工路、新北大道，尖峰時刻必...

新北大巨蛋六處選址 侯友宜歡迎市民提供意見

本周三新北市政會議，新北市長侯友宜指新北有必要興建北部第二個大巨蛋，並選定六個位置評估，他今表示，昨專家會議所有的運動教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。