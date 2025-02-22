避免溪北轉運站衝擊交通 新北巿府：將造空橋系統與替代大車動線

新北市交通局將在新莊北側知識產業園區旁打造復合型溪北轉運站，預計本月底公告招商。不過基地臨近五工路、新北大道，尖峰時刻必塞，地方憂交通衝擊。交通局表示，為避免人車交織，將打造立體連通空橋，串連環狀線Y20站也能跨越新北大道，行車路線也會改為福慧路進、五工路出，減少衝擊。

新北市大漢溪以北民眾要搭乘國道客運，多要到北市搭乘，否則就要在重陽路沿線路側公車停靠區上下車，相當不便，加上近年新莊北側知識產業園區周邊發展快速，每年產值高達數千億，轉運與商業需求大增。

新北市府將在機場捷運A3站(新北產業園區站)東北側及環狀線Y20站 (新北產業園區站)北側打造溪北轉運站，除移轉37條非通勤型中長途國道客運路線，設置可容納700多格汽車停車位、上千格機車停車位的大型停車場，也將打造商務旅館及百貨零售商場進駐。

不過新北市議員陳明義認為，現況A3站前方路口已經嚴重壅塞， 轉運站將引入國道客運班次，未來南下北上欲往來五股交流道的大客車將會在該路段嚴重堵塞，車輛根本不能出入 。

陳明義也說，在此設置旅館與百貨確實可以提升地方的價值，但地目是交通用地，相關設計不該因此破壞地方交通現況，每天一百多輛巴士從高速公路上引入，未來還有捷運落墩，相關立體化功能，與動線設計應更審慎。

新北市議員李宇翔則說，轉運站確實可帶動地方發展，但交通衝擊不可不先預防，他舉台北市京站、南港轉運站，同樣都位於精華地帶，北市透過站體設計，把容車空間都設計在建物裡頭，不會造成內部問題外部化，相關立體化應做好評估。

交通局簡任技正吳政諺表示，目前該地區最塞的路段是新北大道與五工路口，設計原則上車輛動線都避開這些路段，改由福慧路進，再由另一側五工路出，避開擁塞路段。

另外周邊鄰近泰山楓江都市計畫區，也已在都市計畫區新五路上預留公車專用道與優先道，減輕對地方交通衝擊。

吳政諺也說，為避免行人與車輛交織，也將打造立體行人空橋系統，除了連接捷運站，另外新北大道思源路聯通空橋，另外也有規畫空橋連接周邊開發案。

不過也有里長認為，五工路出口非常狹隘，福慧路也相當狹窄，認為可以採用高架的形式將車流引出這個區域後銜接至國道及快速道路。

李宇翔也說，行人空橋確實有建置必要，且周邊串連的都是商業設施與捷運站，有望可形塑新的商業區域，但要切記板橋新板空橋前車之鑑，避免因連接住宅社區，導致無人敢走的困境。

吳政諺表示，全案預計2月底公告上網，招商期4個月，上周市府已舉行招商說明會，共計有16家廠商到場洽詢。